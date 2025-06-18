Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı mayısta arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8'ini motosiklet, yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 9,5 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda yüzde 3,1 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,8 ve minibüste yüzde 5,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıllık yüzde 9,5 azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 18,7, kamyonette yüzde 2,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 50,5, traktörde yüzde 30,6, kamyonda yüzde 16,0, motosiklette yüzde 15,4, otobüste yüzde 10,9 ve otomobilde yüzde 2,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıtların yarısından çoğu otomobil

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,4'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 960 bin 640 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 11,3'ünü motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde lider Renault

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 9,8'i Renault, yüzde 7,7'si Volkswagen, yüzde 7,2'si Fiat, yüzde 7,1'i Toyota, yüzde 6,7'si Peugeot, yüzde 5,9'u Hyundai, yüzde 5,6'sı BYD, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,5'i Skoda, yüzde 3,3'ü Citroen, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,8'i Audi, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,8'i Chery, yüzde 2,6'sı Kia, yüzde 2,6'sı BMW, yüzde 1,9'u Nissan, yüzde 1,7'si Dacia, yüzde 1,6'sı Cupra, yüzde 1,6'sı Mini ve yüzde 13,9'u diğer markalardan oluştu.

İlk beş ayda trafiğe kaydı yapıldı sayısı geçen yıl göre azaldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 900 bin 504 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 64,5 artarak 19 bin 117 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 881 bin 387 adet artış gerçekleşti.

İlk beş ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarısı benzinli oldu

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin yüzde 47,3'ü benzin, yüzde 28,1'i hibrit, yüzde 14,1'i elektrikli, yüzde 9,6'sı dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 667 bin 473 adet otomobilin ise yüzde 33,5'i dizel, yüzde 31,2'si LPG, yüzde 30,6'sı benzin, yüzde 3,1'i hibrit ve yüzde 1,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

En çok gri araç tercih edildi

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin yüzde 31,3'ü 1300 ve altı, yüzde 24,4'ü 1401-1500, yüzde 11,2'si 1501-1600, yüzde 10,0'ı 1301-1400, yüzde 8,5'i 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin yüzde 40,4'ü gri, yüzde 25,1'i beyaz, yüzde 12,7'si siyah, yüzde 11,7'si mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 4,0'ı kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renklidir.