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Yurt dışı ÜFE mayısta artışını sürdürdü

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 2,40, yıllık bazda yüzde 25,34 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Yurt dışı ÜFE mayısta artışını sürdürdü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,40, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,15 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,08, imalatta yüzde 25,40 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 22,07, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,80, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,39, sermaye mallarında yüzde 30,73 ve enerjide yüzde 0,40 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,66, imalatta yüzde 2,36 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,98, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,87, sermaye mallarında yüzde 2,83 ve enerjide yüzde 3,53 artış görüldü.

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