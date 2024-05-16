Esnaf kefalet kredisi kullananlara kötü haber: Faiz oranları arttı

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, esnaf kefalet kredilerinde faiz oranlarının yüzde 100’e varan oranlarda artırıldığını duyurdu. Bu faiz artışından, daha önce çekilen ve ödemesi devam eden esnaf kredileri de etkilenecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, söz konusu faiz artışı kararının ardından esnafa, “Kooperatifimizden kullanmış olduğunuz değişken faizli işletme kredisinin faiz oranı, Halk Bankası tarafından değiştirilmiştir. Kredileriniz, yeni faiz oranı üzerinden tahsil edilecektir” şeklinde SMS’ler gönderildi.

İtiraz edecekler

Faiz artışı kararı, esnaf tarafından büyük tepki çekerken, bazı illerdeki esnaf odaları başkanlarının Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB), bankaya yazı göndermek üzere hazırlık yaptığı ve karara itiraz edecekleri ifade edildi.

"Öyle bir şey olsa önce ben karşı çıkarım"

Aynı zamanda AK Parti Yozgat Milletvekili de olan TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül, yaptığı açıklamada, faizlerin bir yıldır artırılmadığı için artırıldığını ve bu artışın da cüzi bir miktarda tutulduğunu söyledi. Akgül “Piyasa faizleri, yüzde 58’lere kadar çıktı. Banka, bir senedir bu artışları yansıtmak istiyordu fakat bu zamana kadar yansıtılmadı. Esnafın kullandığı kredi faizinin faizler arttığında artması gerekiyordu, indiğinde de inmesi gerekiyordu. Bugüne kadar faizler defalarca arttı ama hiç esnafa yansıtılmadı. Yüzde 7,5 faiz, yüzde 17 oldu; yüzde 30 veya yüzde 60 olmadı. Sadece cüzi bir miktar artmış oldu. Şu anda krediler durmuş vaziyette. Bu yapılamazsa kredi kullanılamayacak ki, bu daha kötü. Bununla beraber krediler açılmış oldu. Feveran edecek bir şey değil, öyle bir şey olsa önce ben karşı çıkarım. Merkez Bankası, faizleri düşürmeye başlarsa da faizler düşecek” diye konuştu.