Kadın sanayicilerin kız kardeşliği 8 yaşında

Eray ŞEN/ADANA

Kadın bir sanayici olarak Kimteks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olan, Adana Sanayi Odası’nda Tekstil Komite Başkanlığı yapan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İcra Kurulunda yer alan Ayça Çelik, bütün bu yoğunluğunun arasında, kadın sanayiciler arasında güç birliği oluşturmak için de çaba sarf ediyor.

Toplam 470 çalışanı bulunan Kimteks’in yönetim kadrosundaki 70’e yakın kişinin yarısının kadın olduğunu belirten Ayça Çelik, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu olarak da kadın sanayicilerin her alanda kendini geliştirmesini hedeflediklerini söyledi. Kadınların empati yeteneğinin yüksek olduğunu, işbirliği ve uyum içerisinde daha kolay ilerleme sağlanabildiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

“Kadınlarda aidiyet duygusu ve sahiplenme daha fazla. Bu nedenle birçok sektörde kadın istihdamı oranı artıyor. Adana OSB’de özellikle yönetim kurullarında kadınların oranında artış var ve daha da artacak. Çünkü biz de platform olarak sekiz yıldır bir model olduk. Kendimizi geliştirerek bir yerlere gelme konusunda hem şirketlerimizde hem çevredeki kız öğrencilerde bunun yansımalarını görebiliyoruz.”

“Bir 8 Mart günü başlamıştık”

İlk etapta 10 kişi ile yola çıktıklarını hatırlatan Çelik, “Bir 8 Mart günü başlamıştık. Bu konularda dayanışma, işbirliği yapacağımız kadınlar yok mu diye adım atmıştık ve bu girişimimiz yavaş yavaş büyüdü. Şu anda Kadın Platformu’nda yaklaşık 100 kadın sanayici var. Çok kurumsal büyüdük. Böyle ilerleyince marka değeri oldu. Logomuz var, marka patentimizi de aldık. Tamamen bir şirket gibi yönetiliyor. AOSB Başkanlığı da kurumsal anlamda destek veriyor. Bu sene yürütme kurulları kurduk. Üyelerimiz iç ve dış ilişkileri geliştirme, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri, mentörlük, sportif ve sanat gibi alanlarda çalışmalar yapıyor” dedi. Platform olarak öncelikle networking ağını geliştirdiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

“Birbirimize model oluyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Kız kardeş gibiyiz. Beraber güçlü olduğumuzu hissederek bir aradayız. Bizde rekabet yok. Bunu dışarıdan gören anlayamıyor. Biz kendimizi platforma ait hissediyoruz. Burayı güçlendirmek bizi de güçlendiriyor. Her buluşmamızda birbirimizin niteliklerini artırdıkça başarılı kadınlar olmaya yol açıyoruz. Sinerji yaratıyoruz. Amaç, birbirimizin bilgi birikimini artırmak. Sadece kahve içmek için buluşmuyoruz. Her buluşmamızda bize bir şeyler katacak konuklarımız oluyor. Bu yıl Türkiye çapında kadın kuruluşlarıyla çok ciddi projelerimiz olacak. Ayrıca Kalkınma Ajansı’na kadınlar ve çocuklarla ilgili iki tane proje başvurumuz var.”