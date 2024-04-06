Mustafa Bozbey: Kaybedecek bir dakikamız bile yok

ALİ ŞAHİN/BURSA

Geride kalan yerel seçimlerin ardından yerel idareciler mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Partisi adına 47 yıl aradan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Bozbey görevine düzenlenen devir teslim töreni ile başladı.

Tarihi Bursa Belediye Binası’nda düzenlenen tören sonrası kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Bozbey, 3,5 milyon Bursalı vatandaşın belediye başkanı olduğunu vurgularken, “Önümüzdeki 5 yıl bu kent için çalışacağız hep birlikte çalışacak, Bursa'mızı geleceğe taşıyacak projeleri icraatları hep birlikte hayata geçireceğiz. Bir dakikamızı bile boşa harcamadan yeni bir Bursa için yol alacağız. Birlik ve beraberlikle sonu güzel günler çok yakın. Artık umut var. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. Biz bu kentin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini de biliyoruz. Bursa'nın dört bir yanına aylarca gezdik. Halkımızı dinleyip sorunları yerinde gördük. Şimdi bizler hemen hızlıca çalışmaya başlayacağız. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Birlikte Bursa'da demokrasinin en güzel örneğini yaşatacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bütün çalışanları ile birlikte güzel hizmetlere, güzel işlere imza atacağız. Önceliğimiz çocuklar, kadınlar, engelliler, gençler ve emekliler olacak. Bursa'nın ve Bursalının hakkını koruyacağız. Yirmi yıldır olduğu gibi bütün Bursa'yı gülümseten hizmetlerimizi sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Bana oy veren ya da vermeyeceğim hiç fark etmez. Bugünden itibaren ben herkesin belediye başkanıyım. Beş yıllık süreçte elbette ki kırmızıçizgim var. Üç buçuk milyona yakın Bursa'mızın tamamına eşit hizmet götürmek. Halkın parasını korumak, Bursalının hakkını korumak, hakkını halkın çıkarına kullanmak kırmızıçizgimiz. Vira Bismillah” ifadelerini kullandı.