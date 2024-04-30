Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy: Seçim bitti, geçim başladı

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Nisan ayı olağan meclis toplantısında güncel ekonomik konuları değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, seçimlerin tüm kesimleri etkilediğini ve seçimsiz geçirilecek 4 yılın önemli olduğunu belirterek, bu fırsatın ekonomik anlamda iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Enflasyonla mücadelenin para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacağını belirten Gülsoy, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır. Ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız. Bu konulara yönelik hamleleri ivedilikle hayata geçirmek adına kaybedecek vaktimiz kalmadı. Enflasyonla mücadelenin maliyeti şüphesiz çok ağır ama bedelin adil dağılımı çok önemli. Bu bedeli sadece vatandaş, sadece iş dünyası ödememeli kamu da tasarruf yapmalı” dedi.

“Sürdürülebilir istihdam politikasına acil ihtiyaç var”

İş dünyasının adım atabilmek için öngörüye ihtiyacı olduğunu paylaşan Ömer Gülsoy, üyelerden gelen talep ve sorunlarla ilgili de bilgiler verdi. Gülsoy, “Üretim için finansmana erişim, istihdam edecek nitelikli ya da niteliksiz çalışan bulunamaması, enerji maliyetlerinin yüksekliği her komitemizin ana gündemi. Beklentilerimizdeki önceliklerimiz arasında, teknolojiye yatırım, daha verimli üretim süreçleri, sürdürülebilirliğin yanı sıra en önemlisi nitelikli iş gücü kısaca insan kaynaklarına erişim ön plana çıkıyor. İş insanlarımızın nitelikli işgücü ile istihdam olanaklarının sağlanması açısından çözüm önerileri arasında mesleki eğitim, mesleki gelişim programları, yeni teknolojik uygulamalar, sürdürülebilir üretim modelleri ve iş birliği platformları da iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlamada kritik öneme sahip. Türkiye’nin orta vadeli, tutarlı ve sürdürülebilir bir istihdam politikasına acilen ihtiyacı var” diye konuştu.