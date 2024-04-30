Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı’nda üretici yoğunluğu yaşandı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Kentte çeşitli nedenlerden dolayı 4 yıldır yapılamayan Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı, Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) önderliğinde yeniden düzenlendi. 35 firmanın katılım sağladığı 10 günlük fuar, geçtiğimiz Pazar günü sona erdi. Yaptığı değerlendirmeyle fuarın kazanımlarından söz eden MERMOB Başkanı Sadık Özkan, önceki organizasyonlarda yoğunluk oluşturan perakendeci mağazaların aksine, bu fuara katılan firmaların yüzde 85’inin üreticilerden oluştuğunu dile getirdi. Satış noktasında geri planda kalıp üretimlerini mağazalar üzerinden pazarlayan imalatçıların ilk kez nihai tüketiciyle buluştuğuna dikkat çeken Sadık Özkan, satışlarla iyi cirolar elde eden firmaların etkinlikten mutlu ayrıldığını aktardı.

“Rekabetin başarıyı getireceğine inanıyoruz”

Katılımcılar arasında yeni bağlantılar ve iş birliği köprüleri kurulmasının fuarın en büyük çıktılarından olduğunu vurgulayan Sadık Özkan, “İmalatçıların kendilerini ve ürünlerini ilk kez tanıtması markalaşma açısından önemli bir adım. Çünkü rekabetin başarıyı getireceğine inanıyoruz. Kentimizde birkaç mağazanın tekelinde olan mobilyacılık, fuar sayesinde tabana yayıldı. Üreticilerimiz kendini kanıtlayarak güven tazeledi. Bir arada geçirilen 10 günde firmalar birbirini tanıdı, kaynaştı ve güven ortamı tesis edildi. Hataylı bir üretici şehrimizde şirketleşerek iç pazar ve ihracatını buradan yönlendirmeye başladı. İki Adana firmasının yöneticileri, Mersin’deki her projede var olacaklarını söyledi. Fuarımız seçim ve bayram sonrasında düzenlenmesine rağmen güzel dostlukların doğduğu bir ortam oluştu” dedi.

Çukurova Mobilya Kent projesi gündemden düşmüyor

Yakalanan beraberlikle birçok güzelliğe ulaşılabileceğinin altını çizen Sadık Özkan; Mersin’in ihracatı, potansiyeli, ulaşım ve lojistik başta olmak üzere sahip olduğu birçok altyapı avantajıyla İnegöl benzeri bir üretim merkezi olabileceğine işaret etti. Bu noktada kümeleşmeyi tesis edecek 1000 dönüm üzerine kurulması planlanan Çukurova Mobilya Kent projesinin daha da önem kazandığını ifade eden Sadık Özkan, inovatif bir üretim merkezi ve MERMOB gibi çatı bir STK ile Mersin mobilyasını farklı noktalara getirebileceklerini kaydetti.