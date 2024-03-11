“Kestel’in havasını değiştireceğiz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kestel’de seçim startını veren AK Parti Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol projelerini tanıttı. Kestel Musin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen lansmana Hacı Bayram Veli’nin “İnsan, şehri inşa ederken, aslında, taşın toprağın arasında kendisini inşa eder” sözleriyle başlayan Erol, “2024-2029 Kestel Yüzyılı Projelerimizi toplamda 9 başlık altında bir araya getirdik. İlk başlığımız dirençli şehir uygulamalarımız. İnsanımızın hayatını merkeze alan, sürdürülebilir bir Kestel dönüşümü için 1 Nisan itibari ile startı veriyoruz. Bu süreçte; dirençli şehir uygulamalarımız kapsamında Yerinde dönüşüm ve rezerv konut olarak iki yönlü bir uygulama hayata geçireceğiz. Binaların dönüşümü kadar zihinsel dönüşümünde sağlanması adına Mahalle Afet Timleri kuracağız. Bir diğer başlığımız ulaşım olacak. Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız ortak çalışma ile Şehirlerarası Doğu Otobüs Terminalimiz gerçek olacak. Böylelikle, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımızın seyahatlerini daha kolay ve konforlu hale getirmelerini sağlayacağız. İlçemizin, paklanma ihtiyacını karşılayacak açık kapalı otopark çözümleri üreteceyiz. Ana arterlerden metroya kadar bisiklet ve yürüyüş yolu oluşturacak ve metro durağı çevresinde bisiklet parkı kuracağız. Moto kuryeler için, dinlenme ve şarj alanları kuracağız. Elektrikli araçlar için, şarj istasyonlarının sayısını artıracağız” dedi.

Kültürel ve sosyal Belediyecilik alanında da gençleri odağına alan projeler hayata geçireceklerini belirten Erol, “Ders Kafe, Gençlik merkezi gibi projeler hayata geçireceğiz. İlçemize bilim ve sanat merkezi, engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız. Kırsal mahallelerimizin, düğün salonu ve köy yaşam merkezi ihtiyacını çözeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimize, ekmeğini, ücretsiz vereceğiz. Hatta, ulaşmakta zorluk çeken ailelerimize ekmeği, evine kadar ulaştıracağız. Her zaman, ilçemizin, gelişimine ve istihdamına yönelik çalışmaların destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Kesteliz kart ile vatandaşımıza ayrıcalık sunacağız”

Şehir yaşamını kolaylaştırmak adına KestelizKart uygulamasını hayata geçireceklerini söyleyen Erol, “İlçemizin tüm sosyal yaşamını, işte bu kartın içinde bulacaksınız. Kestelli olmanın avantajını hissettireceğimiz bu kartla, birçok hizmeti, ücretsiz ya da indirimli olarak sunacağız. Bu kart, aynı zamanda, veren elin mahremiyetini de koruyacak bir kart olacak. Bir yandan kesteliz kart, bir yandan Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş tarafından hayata geçirilen avantaj kartları da hizmetinizde olacak. Kültürel etkinliklerden, istediği gibi faydalansın diye, Genç kartla da her gencime 5000TL yüklenmiş olacak. Kadın kartla, her hanım kardeşime 1000 TL ek bütçe sunulacak. Emeklilerimize; ulaşımda, suda ve tüm sosyal tesislerde %25 indirim avantajı sunulacak. Yine emeklilerimize, yılda iki kez olmak üzere, toplam 3000 TL nakdi destek sağlanacak. Tüm yeni doğum yapmış annelerimize 1500 TL nakdi destek verilecek. Ayrıca sporu yaşamın içine dahil eden bir Kestel için kolları sıvayacağız. Spor Akademimizi kuracağız. Kadınlarımıza özel, ilçemize, yeni bir spor kompleksi kazandıracağız. Yeşilini koruyan ve yeşiliyle yaşayan bir Kestel en büyük arzumuz. Kazancı, Babasultan ve Gölbaşı; alanında 150 bin metrekare alan üzerine kurulu bir doğa parkı hayata geçireceğiz. Geri dönüşüm parkı; işleviyle bir park, felsefesiyle Kestel’in doğasına bakışımızın imzası olacak. İşte bu parkı; metal, plastik, cam, kâğıt dahil atıklardan inşa edeceğiz. Atıklarımızı, en estetik şekilde, insanımıza hizmet etmek üzere, yeniden yorumlayacağız. Kestel sıfır atık merkezi kuracağız. Hep birlikte, Kestel’imizin havasını değiştireceğiz. Tarım ve hayvancılığı destekleyecek, tarımsal üretim merkezi ve fidancılık sergileme ve eğitim merkezi kuracağız. Süs Bitkileri ve Fidancılık Fuarı’nı hayata geçirecek ve geleneksel bir hale getireceğiz” diye konuştu.