Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Şanlıurfa'da yıkılan tarihi yapılar için 150 milyonluk hibe

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ilden biri olan Şanlıurfa'da tarihi yapılar da büyük zarar görmüştü.

Şanlıurfa Göbeklitepe'den Karahantepe'ye medeniyetlerin başlangıç tarihine uzanan yapıları ile dikkati çekiyordu.

Yine kent merkezinde, Balıklıgöl, Arkeoloji Müzesi, konukevleri gibi birçok tarihi yapı bulunuyor.

Ancak 6 Şubat'taki depremlerde tarihi yapılar zarar gördü. Kentte acil restorasyon çalışmalarının başlanması için bir süredir özellikle turizm sektörü tarafından talep vardı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, beklenen haberi duyurdu.

Yazmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde zarar gören yapıların fotoğrafları ile birlikte şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa'mızın tarihi yeniden canlanacak. Tarihin, medeniyetlerin, kültürlerin beşiği Şanlıurfa'da depremden zarar gören 110 tescilli yapının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 150 milyon liralık hibe desteği belirlendi"

Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Tarihin yeniden canlanmasına olanak sağlayacak destek için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a hemşehrilerim adına teşekkür ederim." dedi.

Şanlıurfamızın tarihi yeniden canlanacak



Tarihin, medeniyetlerin, kültürlerin beşiği Şanlıurfa’da depremden zarar gören 110 tescilli yapının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 150 milyon liralık hibe desteği belirlendi. Restorasyon projeleri… pic.twitter.com/rz5qc5YHob — CEVAHİR ASUMAN YAZMACI (@CYAZMAC) May 6, 2024

Restorasyon projelerinin tamamlanmasının ardından tescilli yapıların da ayrıca uygulama destek hibesi alması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.