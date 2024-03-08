Massey Ferguson, Konya Tarım Fuarı’nda en yeni makineleri sektörle buluşturuyor

EKONOMİ / KOCAELİ

AGCO, tarımsal çözümlerin tasarımında, üretiminde ve dağıtımında bir dünya lideridir ve tüm ekipman ve ilgili hizmetleriyle dünyayı besleyen çiftçilere ileri teknoloji çözümleri sunmaktadır. AGCO ürünleri, Fuse akıllı tarım çözümleri tarafından desteklenen 5 temel marka olan Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson ve Valtra üzerinden satılmaktadır. 1990 yılında kurulan ve merkezi ABD’nin Georgia eyaletinde (Duluth) bulunan AGCO, 2023 yılında 14,4 milyar dolar net satış rakamına ulaşmıştır.

Tarım makineleri devi Massey Ferguson, 5-9 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen Konya Tarım Fuarı’na hasat-harman makinelerinden traktörlere kadar tüm ürün gruplarıyla katıldı. Türk çiftçisine özel üretilen MF 4700 M Serisi traktörler de fuarda yerini aldı. Massey Ferguson fuarda, 50 beygirden 400 beygire kadar traktör güç seçenekleri, modern, teknolojik ve verimli şanzıman seçenekleri, 12 bin kg’a kadar hidrolik kaldırma kapasitesi gibi üstün özellikler sunan MF 200, MF 2600, MF 3, MF 4700M, MF 5700M, MF 5S, MF 6S, MF 7S, MF 8S ve MF 8700S Serisi traktör modellerinden örnekleri çiftçiler ile buluşuyor. Özellikle 80-100 beygir gücü aralığındaki MF 4700 M Serisi traktörler, 24x24 vites kademesi sunan Dyna-2 şanzımanı ile Türkiye çiftçileri için özel üretiliyor.

Tarımın tüm dünyada önemi her geçen gün büyüyor

AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, geliştirdikleri teknoloji odaklı ürün ve hizmetlerin başarısının, kazandıkları uluslararası başarılarla da tescillendiğini kaydetti. Tarım üreticisinin Massey Ferguson’a duyduğu güvenin tüm çabalarının ödülü olduğunu vurgulayan AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, “Dünyada gittikçe önemi daha da artacak olan tarımın çok daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tarım alanında 177 yıllık deneyimiyle köklü bir marka olan Massey Ferguson’un bu kadar uzun süre var olması, çiftçiye sunduğu güvenilir makinelerden kaynaklanıyor. Massey Ferguson, tarım makinelerinin rekabetçi pazarında sınıfının en iyisi traktörleri üretmekle tanınıyor. Sınıfının en iyi traktörlerini üretiyor ve en iyi müşteri hizmetini sunuyoruz. AGCO olarak önümüzdeki süreçte çiftçilerimize şimdiden onlar için en iyi tarım makinelerini üretmeye ve en iyi müşteri hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

Yeni nesil tarım teknolojilerini destekliyor

Mete Has, 2023 yılında Trimble'ın Tarımsal Çözüm varlıklarının ve teknolojilerinin yüzde 85'lik bir payını, 2 milyar dolar nakit bedelle ve JCA Technologies katkısıyla satın aldığını açıklamıştı. Bu satın alma ile Trimble Ag'nin kapsamlı teknoloji çözümlerinin tek sağlayıcısı haline geldiği bilgisini veren Has, yeni nesil tarım teknolojilerinin geliştirilmesini ve dağıtımını destekleyeceğini de duyurdu.

En çok tercih edilen modelleri ve Akıllı Tarım çözümleriye fuarda Massey Ferguson, 2024 Konya Tarım Fuarında traktörlerin yanı sıra MF Activa S biçerdöver, sektörde en çok tercih edilen MF 2234 XD büyük prizmatik balya makinesi ve MF TH.7035 teleskopik yükleyici modellerini de sektörle buluşturdu. Tarımda teknoloji kullanımı ve yenilikçi tarım makinelerinde öncü markalardan olan Massey Ferguson fuarda, geliştirdiği yeni Akıllı Tarım çözümlerini de sektöre tanıtıyor. Fuarda Akıllı Tarım standına gelenler, Massey Ferguson’un otomatik dümenleme sistemlerini deneyimleyebilecek.