Lineadecor’da beyaz yakalı çalışan oranı yüzde 50

EKONOMİ / KOCAELİ

Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, “Türkiye ekonomisinin gelişiminde artık kadınlar çok önemli bir rolü üstleniyor. Bugün istihdamda önemli bir paya ulaşan kadınlar, birçok sektörde ellerini taşın altına koyup girişimci olarak da dikkat çekiyorlar. Kadınların gerek çalışan gerekse işveren olarak ciddi oranda yer buldukları alanlardan biri de mutfak mobilyası sektörü. Firmamızda beyaz yakalıların yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor. Bu oran tüm sektörler dikkate alındığında gücünü büyük oranda kadınlardan alan firma açısından başlı başına bir başarı öyküsü” dedi. Ecemiş, bu dikkat çekici oranla sektördeki firmalardan farklı konumlanan Lineadecor'un yönetici kadrosunun ise yüzde 43 gibi güçlü bir kesimini de yine kadın çalışanlar teşkil ediyor. Lineadecor aynı zamanda kadın girişimcileri de destekleyen bir firma. Türkiye'deki 75 münhasır iş ortağının yine yarısı kadınlardan oluşuyor.

Lineadecor'da bugün itibariyle 287 çalışan bulunduğunu söyleyen Ecemiş, kadın emeğine büyük önem veren firma, doğrudan çalışanların yanı sıra satış noktalarında görev yapan 200'ü aşkın mutfak uzmanıyla sektörün gelişiminde de söz sahibi olduğunu vurguladı. Bu açıdan değerlendirildiğinde Lineadecor, büyüme planları çerçevesinde kadınların da üretime katılmalarına çok büyük önem veriyor.

Lineadecor'un kadın gücüne ve istihdamına verdiği değere ek olarak kadınların iş ve sosyal yaşamındaki konumunu güçlendirmek için yürüttüğü bazı sosyal sorumluluk projeleri olduğunu vurgulayan Ecemiş, geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 11 ili ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremden etkilenen kadınlara destek olmak için kadınların el emeğinin yer aldığı kooperatiflerin ürünlerini "Kadınların Elinden" platformu ile kadın çalışanları ile buluşturduk. Yine iş ortakları için depremden etkilenen kadınların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarını yeniden kurmaları için çalışmalar yürüten KEDV'e de destekte bulunduk.