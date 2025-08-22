Türkiye’nin yerli gizlilik merkezi: CEREZGO

Uygar Y. AYDIN

CEREZGO Kurucusu



Bir internet sitesine girdiğinizde ‘çerezleri kabul ediyor musunuz?’ sorusu çıkar. Çoğumuz düşünmeden tıklar geçeriz. Oysa bu küçük kutucuklar, kişisel verilerimizin toplanması ve işlenmesi açısından çok önemli. Doğru yönetilmediğinde hem kullanıcıların gizliliği zarar görebiliyor hem de şirketler ciddi cezalarla karşılaşabiliyor.



CEREZGO, işte bu görünmez riski ortadan kaldırmak için geliştirildi.

· Web sitelerindeki çerezleri otomatik olarak tespit ediyor,

· Çerezleri türlerine göre sınıflandırıyor (zorunlu, reklam, analiz vb.),

· Kullanıcılara hangi çerezleri kabul edip etmeyeceklerini seçme imkânı veriyor,

· Şirketlerin hem KVKK hem de GDPR kurallarına kolayca uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Kısacası CEREZGO, çerez yönetimini bir formalite olmaktan çıkarıp, hem kurumlar hem de kullanıcılar için anlaşılır, güvenilir bir gizlilik merkezi haline getiriyor.



Bir güven hikâyesi

CEREZGO bizim için yalnızca bir yazılım değil, bir güven girişimi. Amacımız şirketlere yasal uyumluluk sağlarken, kullanıcıların da kendilerini güvende hissedecekleri bir dijital ortam kurmak. Biz teknolojiyle güveni buluşturmak için yola çıktık.



Yerli ve uygun çözüm

Yurtdışındaki çözümler hem pahalı hem de Türkiye’nin KVKK mevzuatına tam uyumlu değil. CEREZGO ise tamamen yerli imkânlarla geliştirildi. Bu sayede hem Türkiye’deki yasalara birebir uyum sağlıyor hem de kurumlara daha uygun maliyetli bir seçenek sunuyor.



Türkiye’den doğan bir marka

CEREZGO yalnızca bir yazılım değil, aynı zamanda Türkiye’den çıkan bir girişimcilik hikâyesi. Kullanıcı gizliliğini ve güvenini merkeze alarak geliştirilen bu yerli girişim, dijital güvenlik yolculuğunda hem Türkiye’de hem de ilerleyen dönemde uluslararası alanda ses getirmeyi hedefliyor.



Önde gelen markalarının tercihi

Bugün Türkiye’nin önde gelen markaları da dijital dünyada güveni artırmak için CEREZGO’yu tercih ediyor. Bu güçlü iş birlikleri yalnızca yerli bir girişim değil, aynı zamanda kurumlar ve kullanıcılar için güvenin merkezi haline geldiğinin göstergesi.