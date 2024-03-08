Tarsus Ticaret Borsası’nın başarılı personellerine ödül

MERSİN / EKONOMİ

Borsa meclis toplantı salonundaki törende Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın’ın da yer aldı. Her yıl yapılan performans değerlendirmesiyle dereceye giren çalışanların ödüllendirildiğini aktaran Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, “Hepimiz büyük bir ailenin fertleriyiz. Borsamızda çalışan bütün arkadaşlarımızdan memnunuz. Herkes elinden geleni yapıyor. Dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu ödüller personellerimizin gösterdiği muazzam çabanın takdir edildiğinin bir göstergesidir. Önemli olan uyumlu birlikteliğin devamını sağlayabilmektir. Personelimizden beklentimiz, üyelerimize hizmet için en güzel çalışmaları yapabilmeleridir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından 2023 yılı verilerine göre ‘Yılın Personeli’ Ezgi Fındık Güngör, ‘Ayın Personeli’ Eren Dinç ve Ur-Ge projeleri içinde ‘İstihdam Alanında En İyi Proje Yürütücüsü’ olan Pınar Alegöz ödül ve takdir belgesini aldı.