Bloomberg: Türkiye İsrail ile tüm ticareti durdurdu

Bloomberg News'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Türkiye perşembe gününden (bugün) itibaren İsrail'e ve İsrail'den tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

İki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

Türkiye geçen ay Gazze'deki işgal nedeniyle İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, kararı doğruladı

Reuters'in aktardığına göre ise İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ettiğini' söyledi.

Israel Katz, X'te yaptığı paylaşımda ise, "Türk halkının ve iş adamlarının çıkarları ile uluslararası ticaret anlaşmalarının hiçe sayıldığını" aktardı.

Katz, dışişleri bakanlığına, yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak Türkiye ile ticarette alternatifler yaratılması yönünde çalışma talimatı verdiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

2024 yılının ilk çeyreğinde İsrail Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde 12'nci sırada. İthalat sıralamasında ise İsrail ilk çeyrekte 32'nci sırada yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...