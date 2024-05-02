Ticaret Bakanlığı açıkladı: İsrail ile tüm ticaret durduruldu

Mehmet KAYA / ANKARA



Türkiye ile İsrail arasında 54 ürünü kapsayan ticaret yasağı genişletildi ve tüm mallarda ticaretin durdurulduğu açıklandı. Bu karar Türkiye’nin İsrail’e ambargo uygulaması anlamına geliyor. Ticaret Bakanlığı kararı duyururken, önceki kararda olduğu gibi kesintisiz ve yeterli insani yardıma izin verilmesi halinde karara ilişkin değişiklik olabileceği vurgusu dikkat çekti.

“Devlet düzeyinde tedbir”

Açıklamada, ticaretin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulma kararı alındığı belirtilirken, “devlet düzeyinde alınan tedbirler” vurgusu yapılarak şöyle denildi:

“Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.”

Filistin ile ticaretin devamı için Filistin ile işbirliği yapılacak

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, 54 ürüne yönelik olarak 9 Nisan’da başlatılan ticaret kısıtlamasının da kesintisiz ve yeterli insani yardıma izin verilmesi halinde gözden geçirilebileceği belirtilmesine karşılık, geçen sürede durumun daha da ağırlaştığı kaydedildi.

İsrail saldırganlıkla suçlanırken, Gazze’de 7 Ekim’den itibaren başlayan çatışmaların sonucunda 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşının da yaralandığı hatırlatıldı. Geçen süreçte Türkiye’nin yaralı sivillerin tahliyesi yanında insani yardım da yaptığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “İşgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir” denildi.