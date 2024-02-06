Mersin-Adana-Gaziantep güzergahı 2027 yılında bitecek

Eray ŞEN/ADANA

Yaklaşık beş ay önce Adana’da göreve başlayan Vali Köşger, ilde devam eden yatırımlar ve kalkınma hedeflerini Ekonomi Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a anlattı. Vali Köşger, yapımı devam eden hızlı tren projesi, Kimya OSB, tarım ve balıkçılık OSB’leri, turizmde gastronomi stratejisi gibi çeşitli alanlardaki çalışmalara değindi.

Bölgedeki önemli gelişmeler arasında bulunan Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının yüzde 25 gerçekleşme oranında olduğunu, 2027 yılında tamamlanmasının planlandığını belirten Vali Köşger, “Hattın tamamlanmasıyla Mersin-Adana arası 25 dakikaya inecek. Bu hattın aynı zamanda Konya-Adana-İstanbul’a bağlanması süreci de var. Önce kuzeyden Pozantı’ya, Ulukışla’ya kadar gelecek. Oradan normal bir hat ile hızlı trene bağlanacak, çünkü Toroslar zor bir güzergah. İkinci aşamada Toroslar da hızlı tren ile geçilecek” dedi. 1907- 1912 yıllarında yapılan Haydarpaşa-Bağdat-Hicaz demiryolu hattının geçtiği Toroslar güzergahına atıfta bulunan Vali Köşger, “Ecdat 120 yıl önce geçmiş orayı, biz de geçeceğiz” ifadesini kullandı. Hattın lojistik önemine vurgu yapan Vali Köşger, “Bu hızlı tren hattı aynı zamanda lojistik bir hat, limanlara da inecek. Ekonomiyi müthiş şekilde canlandıracak bir güzergah olacak” diye konuştu.

“Çukurova Bölgesel Havaalanı birkaç ayda açılacak”

Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili bilgi veren Vali Köşger, “Burası uluslararası bir havaalanı ve birkaç ayda açılacak. Sadece Adana değil Mersin ve diğer Çukurova illerine de katkı sağlayacak” dedi. Köşger, halen kullanılan Şakirpaşa Havalimanı’nın akıbeti hakkında “Mevcut havaalanı ile ilgili planlamalar devam ediyor, ne olacağını daha sonra söyleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Kimya OSB’yi Sanayi Bakanlığı ile yürüteceğiz”

Kimya OSB’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi bölgesi ilan edilen alanda kaldığını açıklayan Vali Köşger, “Bundan sonra süreci Bakanlık ile birlikte yürüteceğiz” bilgisini verdi. Bölgedeki bir diğer sanayi alanı Ceyhan OSB’de bugüne kadar altyapı ve üstyapı anlamında somut bir gelişme olmadığını ifade eden Köşger, “Tahsislerin yapılması, yatırımcıların seçilerek yer verilmesi ve içme suyu ile kullanım suyundan başlayarak, atık su arıtma, yol, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları ile ilgili süreçleri başlatıyoruz. Ceyhan OSB ile ilgili bu yıl somut gelişmeler olacak” dedi.

“Balıkçılık ve Sera OSB’lere 225 milyon lira ayrıldı”

Balıkçılık OSB ve Sera OSB’nin bazı küçük noktalara takıldığını belirten Köşger, “Bunları geldiğimiz beş aylık süre zarfında çözdük. 2024 bütçesinde her ikisine altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 225 milyon liralık ödenek ayrıldı” dedi.

“AOSB genişlemesinde çiftçileri mağdur etmeyeceğiz”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) genişleme sahasında bazı tarım alanları olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, “OSB’yi genişleyebileceği başka alanlara doğru genişletip, oradaki vatandaşlarımızı da mağdur etmeden bir orta yol çözüm bulacağız” ifadesini kullandı.

“Adana turizminde doğru strateji gastronomi olmalı”

Turizmde Adana’nın öne çıkan özelliğinin gastronomi olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, şöyle konuştu¨“Bu sene gastronomi şehri olmak için uğraşıyoruz. Adana başta olmak üzere, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’yı kapsayan alanda gastronomi destinasyonu oluşturalım istiyoruz. Burada lezzet, gastronomi eksenli bir turizm stratejisi yürütmemiz lazım. Lezzet festivalleri bu anlamda doğru bir eksen oluşturmuş. Adanalılar festival gibi etkinlikleri çok seviyor. Burası vali olarak beşinci vilayetim. Festivallere bu kadar coşku ile katılan başka bir şehir görmedim. Portakal Çiçeği Festivali, Kültür Bakanlığı Kültür Yolu’na dahil edildi ve bu sene 9 gün sürecek.”