NİLTİMDER’de Karabiber güven tazeledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Endüstriyel tesislere birçok alanda tedarik hizmeti sağlayan 3 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği ve 30 bin kişinin çalıştığı Nilüfer Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği’nin (NİLTİMDER) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da konuşan NİLTİMDER Başkanı Olgun Karabiber, Nilüfer Ticaret Bölgesi’nin mevcut sorunlarını çözmek amacıyla derneği kurduklarını söyleyerek, “Yerelde güçlü bir konuma gelerek Türkiye çapında tanınan bir bölge olmak istiyoruz. OSTİM dendiğinde nasıl insanların aklına Ankara geliyorsa, Nilüfer Ticaret Bölgesi dendiğinde Bursa’nın bilinmesini istiyoruz. Yeni dönemde birlik ve beraberliği daha da yukarlara taşımak amacıyla ortak akılla hareket edeceğiz. Bölgemizde faaliyet gösteren firmalardaki büyüklerimizden istişare kurulu oluşturarak şeffaf ve akılcı çözümlerle çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi. Gündem gereği NİLTİMDER Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu, mali tabloları ve denetleme kurulu raporunun okunarak müzakeresi ve oy birliği ile kabulünden sonra NİLTİMDER’in yeni yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Olgun Karabiber yeniden başkan seçildi.