Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nde Hüseyin Emre Tekbaş güven tazeledi

Konya merkezli Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin olağan genel kurulunda Divan Başkanlığını Hüseyin Çevik, Divan Başkan Yardımcılıklarını da Celalettin Yılmaz ve Erkan Ünlü yaptı.

Faaliyet, denetim ve mali tablonun oy birliğiyle ibra edildiği Genel Kurulda Hüseyin Emre Tekbaş yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sonrası bir konuşma yapan Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş, katılan tüm üyelere şahsına ve ekibine göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ederek, verilen yetkinin sorumluluğunu layıkıyla taşıma gayretinde olacaklarını ifade etti.

"Un sektörünün gelişimi kesintisiz devam edecek"

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin 1979 yılından bu yana un sanayisinin planlı kalkınması ve istikrarlı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, üyeleri ile karar alıcılar arasında sağlam bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Tekbaş, “Bugün, derneğimiz sektör içindeki önemli konumunu; Türkiye un üretiminin yüzde 15’ini üyelerimizin karşılaması ve Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasında yer alan 6 üyemizle tescillemektedir” dedi.

Tekbaş, un sektörünün, ülke ve bölge ekonomisine kattığı yüksek katma değer ve sağladığı istihdamla vazgeçilmez bir rol oynadığın altını çizerek şunları ifade etti; “ Bölgemizin un sanayisinde elde ettiği başarı, bizi sektörün en dikkat çekici ve ilgi odağı konumuna yükseltmektedir. Dernek olarak hedefimiz, bulunduğumuz saygın mevkii önce muhafaza etmek, ardından daha da ileriye taşımaktır. Ulaşmış olduğumuz bu noktada, titizliğimizin ve adil söylemlerimizin, karar alıcıların güvenini tazelediğini ve taleplerimizin haklılık kazandığı bir zeminin oluşmasını sağladığını görmek bizleri son derece memnun etmektedir. Bilmenizi isterim ki; bu yolda sorumluluk almaktan geri durmayacak, "durmadan, bitmek bilmeyen" bir azimle oluşabilecek haksız rekabetlere karşı dik duracak ve her daim hakikati savunacağımızı taahhüt ederiz. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte un sektörümüzün gelişmesi kesintisiz devam edecek ve bölgemizin un sanayicileri daha rekabetçi ve güçlü bir yapı kazanacaktır. Bu gayret, ancak disiplinli emek, stratejik planlama ve sektörel birliktelik ile mümkün olabilir”

"Dengeli ve adaletli kararlar aldık"

Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO’nun sektör adına müdahalelerde bulunduğu, yön belirlemede etkili olduğu bir dönemi yaşadıklarını belirten Tekbaş, “Bu süreçte, karar alma organlarıyla gerçekleştirdiğimiz istişarelerde, dengeli ve adaletli kararların alınmasına büyük özen gösterdik. Bu açıdan Bakanlığımıza ve TMO’ya pozitif yaklaşımları için teşekkür ederiz. Bizim için üyelerimize ve sektörümüze hizmet en büyük amacımız olmuştur. Bu titiz ve sorumlu yaklaşımla görevimize eksiksiz şekilde devam edeceğimizin altını çizmek isterim” dedi.

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin Hüseyin Emre Tekbaş başkanlığındaki yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

Başkan Yardımcısı Osman Nuri Hekimoğlu

Sekreter Üye Muhammet Sami Çevik

Sayman Üye Mehmet Oktay Hekimoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Aydınalp, Mustafa Arslan ve Ali Çağlayan.