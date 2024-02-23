Orweld Elektrot’un tesis açılışını Bakan Kacır yaptı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Unormak Grup Şirketleri’nden olan Orweld Elektrot’un yerli üretim ile Türkiye’ye katma değer getirecek olan tesisin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri, protokol üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasında yerli üretimi öncelediklerini vurgulayan ORWELD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oral, “2019 yılında sanayi sektöründe sarf malzemeleri ihraç ettiğimiz gaz altı kaynak telleri elektrot üretim ile yola çıktık. Şu anda aylık 1100 ton olan üretim kapasitemizi yılsonuna kadar 1700 tona çıkartmak istiyoruz. 2025 yılına kadar da ürün yelpazemizi daha da genişletme hedefimiz var. Üretim yaparken amacımız ihracata dayalı çalışmaktır. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Dev bir girişimcilik ekosistemi inşa ettik”

Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, “Bugün Orweld Elektrot fabrika açılış töreni vesilesiyle burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Metal işleme endüstrimize yeni bir soluk getirecek tesisimizin Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Günümüzde teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm, yeni bir çağın kapılarını aralıyor. İçinde bulunduğumuz ‘Dördüncü Sanayi Devrimi’, dünyada tüm dengeleri değiştiriyor, rekabet şartları yeniden şekillendiriyor. Bunun sonucunda küresel güç mücadelesi, teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm gibi parametreler üzerinden yaşanıyor. İşte bu paradigma değişimini yakalayan ülkeler, geleceğin dünyasında söz sahibi olacak. Türkiye olarak bizler de bu noktada önemli bir iddia sahibiyiz. Geride bıraktığımız son 22 yılda, yerli ve milli bir anlayışın temellerini atarken, pek çok alanda da büyük atılımlar gerçekleştirdik. Dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Bugün ülkemiz 101 teknoparkta, 10 binin üzerinde girişimi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. 22 yıl önce 36 milyar Dolar olan ihracat seviyemiz, bugün 255,8 milyar Dolarlık rekor bir seviyede. Bu ihracatın yaklaşık 241 milyar dolarını da imalat sanayi oluşturuyor” şeklinde konuştu

“Konya üretmeye devam edecek”

Açılışta yaptığı konuşmasında, Konya’nın tarımda olduğu kadar sanayide de öncü bir şehir olduğunu söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya güçlü altyapısıyla bir sanayi şehri. Türkiye’nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesinde, 150’den fazla alanda üretim yaprak 190 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Konyalı sanayicilerimizin bu başarıda çok büyük emeği var. Bugün burada bunun en güzel örneklerinden birinin açılışını yapıyoruz. Aslında farklı bir sektörde çalışan Mustafa Oral Bey, yeni yatırım yapma konusundaki çalışmaları neticesinde bu fabrika ortaya çıktı. Burada büyük bir başarı hikayesi var. Bu vesile ile Sayın Mustafa Oral Bey’e ve ailesine tüm Konyalılar adına teşekkür ediyor, tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya üretmeye devam edecek ve Sayın Bakanımızın da desteği ile Türkiye Yüzyılı’nın en önemli şehir olacaktır” ifadelerini kullandı.