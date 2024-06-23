Realteks Denim, Çukurova’da ‘rejeneratif’ pamuk üretecek

ADANA / EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 20 bini kapalı 24 bin metrekarelik alanda üretim yapan Realteks Denim, rejeneratif tarım yöntemiyle elde edilen pamuğu hammadde olarak kullanmak üzere proje başlattı.

Realteks Denim Genel Müdür Yardımcısı Egemen Denli, yaptığı açıklamada, 16 yıldır yurtiçinden ve dünyanın farklı bölgelerinden pamuk tedarik ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Üretim felsefemizi kaliteli ve sürdürülebilir hammaddeyle üretim üzerine kurguladık. Üretirken su, elektrik ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarını en verimli yöntemle kullanırken hammadde seçiminde de doğaya en az hatta hiç zarar vermeyen seçeneklere yöneldik. Konvansiyonel pamuğun üretimi esnasında aşırı miktarlarda su tüketilmesi, bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanımı nedeniyle doğaya verilen zarar günden güne artıyor. Bu nedenle tedarik stratejimizi sürdürülebilir pamuklara doğru değiştirdik. Kendi topraklarımızda kendi sürdürebilir pamuğumuzu yetiştirme konusunda proje geliştirmeye karar verdik. Öncelikle Çukurova’mızın bereketli topraklarına zarar vermeden ve topraklarımızı saf haline dönüştürerek, düşük su ve karbon ayak izine sahip kendi rejeneratif pamuğumuzun üretimine başladık. Bu yıl tamamlayacağımız pilot üretim sonrasında ilerleyen yıllarda rejeneratif pamuk üretimini binlerce dönüme genişleterek, toprağımızı koruyacak, bölgemizdeki çiftçilerimizi destekleyecek ve tedarik zincirimizin izlenebilirliğini sağlayacağız.”

“Üniversite ile işbirliği yapıyoruz”

Rejeneratif pamuk üretimi pilot projesinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tekstil Mühendisliği bölümüyle iş birliği yaptıklarını belirten Denli, gelişmiş ülke tüketicisinin giyim markalarından çevreci ürün talep ettiğini vurguladı.

Denli, “Ağırlıklı olarak Avustralya ve Brezilya’da rejeneratif pamuk üretimi gerçekleştiriliyor. Birçok ünlü marka artık bu pamuktan üretilen kumaşı tercih ediyor. Çukurova’da öncü olduğumuz için mutluyuz” ifadesini kullandı.

Realteks Denim’in Adana’nın Karataş ilçesinde 17 bin metrekare arazide rejeneratif pilot pamuk ekim törenine Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Adana İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Ali Kansu Öztürk, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Dilek Bostan Budak ve Doç. Dr. Füsun Doba Kadem de katıldı.