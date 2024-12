Salihli’de iş dünyasına ödül yağmuru

MANİSA / EKONOMİ

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel hale getirdiği Kent Ekonomi Ödülleri töreni kalabalık bir katılımla Lidya Sardes Oteli’nde gerçekleştirildi. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan ödül töreninde bu iki yılda en fazla kurumlar ve gelir vergisi ödeyen, en çok ihracat gerçekleştiren ve en çok personel istihdam eden gerçek ve tüzel kişilere plaket sunuldu. Meslekte 40 yılını dolduran iş insanlarına da plaketlerin takdim edildiği törende 85 kurum ve kişi ödüllendirilmiş oldu.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı takdim konuşmasında bu ödül törenleriyle vergi veren üyelerini ödüllendirmeyi ve daha fazlasını yapmaları için cesaretlendirmeyi amaçladıklarını ve bunu bir gelenek haline getirdiklerini ifade etti. Ekonominin genel durumu hakkında bir perspektif ortaya koyduktan sonra enflasyonun iş dünyasına olumsuz etkileri hakkında bilgi veren Yüksel, öncelikli beklentilerinin enflasyonu dizginlemek olduğunu vurguladı.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da törende iş insanlarına hitaben bir konuşma yaptı. Nurlu, vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu, vergilerin bir ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ifade etti.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan da Salihli’nin konumu itibarıyla çok özel bir yerde bulunduğuna dikkat çekti. Güldoğan, tarım, ticaret, sanayi, doğal güzellikler, tarih ve kültür gibi pek çok alanda güçlü bir durumda olan Salihli’nin turizmden yeterli payı alamadığına vurgu yaparak, özel sektöre daha fazla konaklama yerleri yapma konusunda çağrıda bulundu.

Konuşmalar sonunda 2022 ve 2023 yılı ayrı ayrı olmak üzere kurumlar ve gelir vergisi, ihracat ve istihdam rekortmenleri sahneye davet edilerek plaketleri sunuldu. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na 40 yıl önce üye olup hala üyelikleri devam eden Yunus Başgönül, Mehmet Esen, Mehmet Acar, Apaş İhracat ve Yaşar Rüstem Samancı’ya da “meslekte 40. Yıl” plaketi takdim edildi.

Kurumlar Vergisi 2022 ödüllerini Özlem Tarım, MNS Yumurta Ltd. Şti., Darmstadt Gıda A.Ş., Vergo Enerji A.Ş., Tuğrul Tarım A.Ş., Grappa Gıda A.Ş., Sardes Gıda A.Ş., Deva İçecek A.Ş., Hermos Gıda Ltd. Şti. ve Nazıroğlu Ltd. Şti. kazandı.

Gelir Vergisi 2022 ödüllerini Rifat Güngör, Atiye Şenocak, Nursema Altuntaş, Levent Uzun, Cengiz Karagöz, Ramazan Gerikoğlu, Hüseyin Tekdur, Uğur İbrahim Özçelik, Rafet Can ve Cemal Çelik aldı.

İhracat 2022 ödüllerini ise Vergo Eneri A.Ş., Norm Cıvata A.Ş., Norm Somun A.Ş., Lider Petfood A.Ş., Tuğrul Tarım A.Ş., Tadımda Gıda Ltd. Şti., Rella Gıda A.Ş., Grappa Gıda A.Ş., Sardes Gıda Ltd. Şti. ve Mevsim Gıda A.Ş. kazandı.

İstihdam 2022 ödüllerini Tadımda Gıda San. A.Ş., DNZ Deniz Dış Tic. Ltd. Şti., Norm Salihli Vida ve Cıvata A.Ş., Can Özel Sağlık A.Ş., Özel Salihli Güven A.Ş., Norm Somun A.Ş. , MS Vida A.Ş., Vergo Enerji A.Ş., Uysal Makine A.Ş. ve Özel Salihli Sağlık A.Ş. aldı.

Kurumlar Vergisi 2023 ödüllerini ise MNS Yumurta Ltd. Şti., Darmstadt Gıda A.Ş., Özlem Tarım Ürünleri A.Ş., Vergo Enerji A.Ş., Hermos Gıda Ltd. Şti., Ay Gün Motorlu Araçlar Ltd. Şti., Nazıroğlu Ltd. Şti., Yükseliş Nakil Vasıtaları Ltd. Şti., Baloğlu Gıda Ltd. Şti. ve Deva İçecek A.Ş. aldı.

Gelir Vergisi 2023 ödüllerini almaya ise Rifat Güngör, Atiye Şenocak, Mehmet Savran, Abdullah Özdemir, Selime Kılıç, Nevzat Zurnacı, Uğur İbrahim Özçelik, Hüseyin Tekdur, Önder Erdoğan ve Levent Uzun hak kazandı.

İhracat 2023 ödüllerini almaya hak kazananlar ise Vergo Enerji A.Ş., Norm Cıvata A.Ş., Lider Petfood A.Ş., Norm Somun A.Ş., Tadımda Gıda Ltd. Şti., Tuğrul Tarım A.Ş., Grappa Gıda A.Ş., Rella Gıda A.Ş., Sardes Gıda Ltd. Şti. ve Mevsim Gıda A.Ş. oldu.

İstihdam 2023 ödüllerini ise Tadımda Gıda A.Ş., Norm Salihli Vida ve Cıvata A.Ş., Nordes Gıda A.Ş., Norm Somun A.Ş., Can Özel Sağlık A.Ş., MS Vida A.Ş., Özel Salihli Güven A.Ş., DNZ Deniz Dış Ticaret Ltd. Şti., Sardes Gıda Ltd. Şti. ve Vergo Enerji A.Ş. kazandı.