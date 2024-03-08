Sıfırdan kurduğu fabrikada yüzde 90 ihracata çalışıyor

Eray ŞEN/ADANA

Aslen Mardinli olan, babasının ticari faaliyetleri nedeniyle Lübnan’da doğup büyüyen Kevser Nazik’in Türkiye’ye dönüşü ve zor bir sektörde başladığı iş yaşamında ulaştığı başarıyı konuştuk.

1988 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak Adana’ya yerleştiklerini söyleyen Nazik, “90’lı yıllarda mermer sektöründe çalışmaya başladım. Hem kurucu, hem yönetici olduğum bir firmada 2006 yılına kadar çalıştım. 2008 yılında ayrıldım ve kendi işimi kurdum” dedi.

Uzun yıllar Lübnan’da yaşaması nedeniyle özellikle Ortadoğu bölgesinde geniş bir iş çevresine sahip olduğunu belirten Nazik, “Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, İsrail, Filistin gibi ülkelere ürün gönderiyoruz. Yüzde 90 ihracata çalışan bir firmayız. Markamızın Ortadoğu’da adı Nazik Marbel” bilgisini verdi.

Adana OSB’de kurdukları ilk fabrikanın taleplere yetişememesi nedeniyle, oğlu Tolga Nazik’in yönetiminde ikinci tesis için adım attıklarını bildiren Nazik, şöyle devam etti: “İlk fabrikamız 4 dönüm kapalı olarak 10 dönümde kurulu. Yine OSB’de kurduğumuz ikinci fabrikada 5 dönümü kapalı, 10 dönüm alanda üretime başladık ancak henüz tam kapasiteye ulaşmadık. Yeni hatların devreye girmesi ile iki fabrikada toplam aylık yaklaşık 20 bin metrekare olan üretimimiz iki katına çıkacak. Şu anda 60’ın üzerinde olan çalışan sayımız da 200’e yaklaşacak.”

Sektörde kadın çalışan sayısının az olduğuna dikkat çeken Nazik, “Sadece ofiste beyaz yakalı kadın çalışanlar var. Yeni tesisimiz tam otomasyon olduğu için üretimde belirli bir sayıda, muhtemelen yüzde 20 kadın personel çalıştıracağız. Bu sektörde kadın olmak kolay değil. Mesela bir kadın olarak en zorlandığım konu hammaddeyi alma aşamasında oldu. Ocaklara kendim gidip alacağım ürünü kendim seçiyorum. Evladım gibi sevdim işimi ve saygı duydum, azmettim, hiç pes etmedim, çok şükür emeklerim seri bugünlere getirdi” diye konuştu.