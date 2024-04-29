'Sürdürülebilirlik için adaptosyon, inovasyon ve vizyon gerek'

İZMİR / EKONOMİ

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, aile şirketlerini sürdürülebilir, yenilikçi ve adaptif hale getirmek için adaptasyon, inovasyon ve vizyonun gerekli olduğunu vurguladı.

İzmir’in tarih boyunca farklı kültürlerin ve düşüncelerin buluştuğu özel bir şehir olduğunu belirten Torun, “İş dünyası, sabit kalmaz; sürekli evrilir ve adapte olur. İşte bu yüzden, her birimiz için adaptasyon, inovasyon ve vizyon gereklidir. Birçoğumuz kendi kurduğumuz veya ailemizden devraldığımız işlerimizi, yıllarca süren emekle büyüttük ve az ya da çok bir zaman sonra bu işlerimizi, gelecek nesillere, kendi çocuklarımıza devretmenin arzusu içinde olacağız” dedi.

Toplumsal Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Başak Çelik ise kadının güçlendirilmesi çalışmaları sırasında iş dünyası ile etkili temaslar kurduklarını belirterek, “Bu süreçte gördüm ki Türkiye’deki şirketlerin çok büyük bir kısmı aile şirketi ve buna bağlı olarak sorunları var” dedi.