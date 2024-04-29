İzmir-Denizli arası hızlı tren için atılan adımlar hızlandı

İZMİR / EKONOMİ

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda özellikle İzmir ve Denizli arasında yılsonuna kadar yapımı tamamlanacak otoyol ile birlikte iki şehir arasında hızlı tren hattı projesinin hayata geçirilmesi gündeme geldi.

Turizm, tarım, kültür ve eğitimde işbirliği

Denizli ve İzmir’in Ege Bölgesi'nin iki önemli şehri olarak, birbirlerini tamamlayıcı niteliklere sahip olduğuna işaret eden EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, iki şehrin bir araya gelerek gerçekleştireceği işbirliklerinin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Sivil toplum kuruluşları olarak, Denizli ve İzmir arasında yapabilecek ortak projelerin ve iş birliği olanaklarının farkında olmanın önemini belirten Küçukkurt, “Öncelikle İzmir ve Denizli’nin turizm potansiyellerini büyütmek için ortak turizm paketleri ve turizm rotaları, turizm tanıtımı ve pazarlama kampanyaları, kültürel ve doğal turizm rotası oluşturulması, turizm işletmeleri ve hizmet sağlayıcıları arasında iş birliği gibi birçok alanda birlikte çalışılabilir. Aynı zamanda, tarım ve gıda sektöründe iş birliği projeleriyle, bölgedeki tarımsal üretim ve pazarlama kapasitesi artırılabilir. Eğitim ve kültür alanında ortak projelerle, gençler arasında kültürel alışverişin artırılması ve eğitim imkanlarının genişletilmesi mümkün olabilir” dedi.

Otoyol yıl sonuna kadar tamamlanacak

Denizli’nin 600 bin nüfusa sahip olduğunu ancak ekonomik büyüklük açısından Türkiye’deki 10 il arasında yer aldığına işaret eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, İzmir’in Ege Bölgesi’nde iller arasında kardeşlerin büyüğü olduğunu, lojistik imkanları, limanları, gelişmiş sanayi ve tarım alt yapısı ile Ege Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı olduğuna işaret eden Erdoğan, “Denizli-İzmir arasındaki otoyolun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bölgenin turizm potansiyelinin daha da artması için İzmir ve Denizli arasında hızlı tren projesinin de hayata geçmesi gerekiyor. Bunu da birlikte çalışarak Ankara’da yatırım programına aldırmamız gerekiyor” diye konuştu.