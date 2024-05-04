Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar Trabzon turizmini canlandıracak

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MÜSİAD Genel Merkezi'nin himayelerinde MÜSİAD Trabzon Şubesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, "Trabzon'dan Dünyaya Turizm Zirvesi" temalı Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başlanan programın 2. gününe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu, çok sayıda STK ve turizm temsilcisi katıldı.

Turizm Trabzon'a büyük katkı sağlıyor

Turizm toplantılarının şehir adına her zaman çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu programa emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Trabzon'da turizmi konuşuyoruz. Trabzon'dan dünyaya turizm başlığıyla konuşuyoruz. Dünyaya bütün içeriği zengin alanlarıyla beraber hitap edecek kadar bir turizm şehridir Trabzon. O nedenle bu başlık için ayrıca tebrik ediyorum. Böyle geniş bir perspektifle bir başlığı, bir anlayışı ortaya koyduktan sonra o başlığın altlıkları için de çok zengin çalışmalar yapmak lazım. Trabzon'umuzun öne çıkan alametifarikaları vardır. Trabzon, yeşiliyle, deniziyle, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, ticaretiyle birçok yönleriyle tebarüz eden bir şehirdir. Bu yönlerimizi daha çok ortaya çıkarmak ve gelişen trendimizin turizm olması hasebiyle bu işin altlıklarını iyi hazırlamak lazım. Tarım şehri olan Trabzon'umuzda fındığın Trabzonlu tarım üreticisine getirisi 126 milyon dolar iken geçen yıl sadece turizmden doğrudan ya da dolaylı olarak bu şehre giren para 1 milyar 76 milyon dolardır” dedi.

"Seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz"

Başkan Genç, “Şehrimizde farklı inançların merkezleri var. Hatta farklı inançların mezheplerine dair olarak da inanç merkezleri var. Yani biz sadece Sümela Manastırı’nı değil artık Vazelon ve Kuştul’u da öne çıkarmamız lazım. Dağ turizmini, yayla turizmini öne çıkarmamız lazım. Bu işi on iki yayabilir miyiz? Çakırgöl Kayak Merkezi projemiz var. Bu alanlarımızı zenginleştirelim. Bütün bileşenler adeta bir seferberlik ruhuyla, hem şehrin ekonomisine hem ülkenin ekonomisine doğrudan katkı sağlayalım. Geçen yıl Bakü'den doğrudan seferler başladı. Şimdi Tiflis var, İran, Arabistan var, sadece Avrupa yok. Bu konularda büyük bir gayreti ortaya koyarak, şehrin belediye başkanı olarak da bu şehrin ekonomisine doğrudan girdi sağlayan adımları atmak arzusundayız” diye konuştu.

Riyad ve Cidde'ye doğrudan seferler başlıyor

Türkiye’nin, dünyanın turizm cennetlerinden biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2023 yılında Trabzon’a gelen yerli ve yabancı turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 38 artış gösterdi. Trabzon’da 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist olmak üzere 1 milyon 319 bin 299 ziyaretçi konakladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak söylemeliyim ki, Trabzon’a gelen yabancı turist sayılarındaki artışta elbette Trabzon’un ulaşım ağının gelişmesinin ve özellikle havayolu ulaşımındaki gelişimin payı çok büyüktür. Burada yeri gelmişken yeni bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. 4 Haziran’da Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları başlatacağız. Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon’dan direkt uçuşla hem Cidde’ye hem de Riyad’a seyahat mümkün olacak. 30 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek. Trabzon’dan Cidde ve Riyad’a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak” ifadelerini kullandı.

Trabzon'da ulaşım yatırımları devam edecek

Son 22 yılda Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 147 milyar lira üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, “Artık ulaşım altyapısı çok gelişmiş bir Trabzon var. Geçen hafta Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Hafif Raylı Sistemi’ni hayata geçirecek protokolü de imzaladık. Trabzon’umuza 31,9 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi de kazandıracağız. Trabzon Havalimanı'nı genişletme çalışmalarına da başladık. Yeni Havalimanı Projesi'ni de yatırım programına aldık. 3 bin 240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa ederek geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacağız, yılda 15 milyon yolcuyu ağırlayabileceğiz” dedi.

"Yeni sezona hazırız"

Vali Yıldırım, “Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, özgün mutfağı, mutluluk iklimi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Trabzon’umuz ülkemizde turizm sektörünün duraklarından biri. Turizmle sahip olduğumuz bu büyük potansiyelini geliştirmek, ilimizi ve ülkemizi dünyaya tanıtmak amacıyla tüm dinamiklerimizle katıldığımız etkinlikle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bu anlamda kamu ve özel sektör olarak gerekli hazırlıklar yapılmış durumdadır. Artık sezona hazır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. İnşallah ülkemiz ve şehrimiz olarak verimli ve bereketli sezon geçireceğimizi ümit ediyorum” dedi.

"Türkiye keşfedilmeyi bekleyen bir hazine"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Turizm sektörünün masaya yatırıldığı Türkiye İstişare Toplantımızda dün ve bugün çok kıymetli isimleri dinledik. Onların görüşlerinden hep birlikte istifade ettik. Ülkemizdeki turizmin yükselişini hızlandıracağız. Ülkemiz adeta bir turizm cennetidir. Türkiye keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. 2023 yılını 57 milyona yakın ziyaretçi sayısıyla kapattık. Bu sayı ülkemizin turizm açısından yeni bir rekordur. Bizler iş adamları olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin üretim, ihracat, istihdam ve büyüme sürecinin devam edeceğine inanıyoruz. Karadeniz Bölgesi turizm potansiyeli çok yüksek bölgelerimizin başında geliyor. Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret eden yabancı turistler için çok dinli destek hizmetleri konulmalıdır. Bu tür yerler bölgenin daha rahat teşvik edilmesine vesile olacak" şeklinde konuştu.

Çalışmalar sürecek

MÜSİAD İl Başkanı Mesut İskenderoğlu, “Trabzon MÜSİAD olarak şehrimizin kalkınması alanındaki çalışmalara, Trabzon’daki üyelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Trabzon’umuza özellikle doğrudan uçuş seferleri ne kadar fazla olursa bölgemize bu kadar daha fazla turist geleceği yönünde bir ortak kanaat var” dedi. Program, konuşmaların ardından hediye takdimi ile tamamlandı.