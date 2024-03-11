Tarım Fuarına Konya Şeker damgası

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bu yıl 20’inci kez kapılarını açan Konya Tarım fuarı, tarım sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Konya Şeker bünyesinde varlığını sürdüren markaların da içerisinde olduğu Konya Şeker stantları ise misafirlerin ilgi odağı oldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Konya Şeker stantlarında bölgeye ve bölge iklimine uygun nitelikli tohumlar üreterek, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçi refahını yükseltmek amacıyla kurulan ve Beta Ziraat A.Ş. bünyesinde hazırlanan tohumların yanı sıra son teknolojik ürünlerle donatılmış Panplast Damla Sulama Sistemleri, Türkiye’de ilk defa pancar şekerinin pastörize edilerek üretildiği Birinci Arı Yemi ile meyve, sebze, tarla, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve orman ağaçlarında kullanılan Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre olan BİOVİN ürünleri yer aldı. Firma temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulan katılımcılar ise tüm ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.

Torku ürünleri sergilendi

Anadolu’nun bereketli topraklarında aşkla harmanlanan ve fabrikalarımızda özenle işlenen TORKU ürünleri de stantlarda yerini aldı. Fuarda TORKU’nun et ve et ürünleri, süt ve sütlü içecek ürünleri, yoğurt ve ayran ürünleri, peynir, tereyağı, kremalar, atıştırmalık ürünler, dondurulmuş ürünler, bitkisel yağ ürünleri, içecekler, sirke ve sosların yanı sıra modern seracılık faaliyetleri ile üretilen domatesler sergilendi.

Başkan Erkoyuncu katılımcılarla yakından ilgilendi

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Konya Şeker standında katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtladı. Başkan Erkoyuncu, tarımın ülke ve bölge ekonomisi üzerindeki önemine vurgu yaparak tarımın sadece gıda üretiminden ibaret olmadığını, aynı zamanda istihdamın artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi gibi birçok alanda önemli etkilere sahip olduğunu belirtti. Tarım sektörünün sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin, ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesine katkı sağladığını vurgulayan Başkan Erkoyuncu, tarımın modern teknolojilerle buluşmasının yüksek rekolte ve verimliliğin artırılmasına çok önemli katkıları olduğunu aktardı. Başkan Erkoyuncu, 20. Tarım Fuarı'nın ortaya koyduğu vizyonla ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine destek vereceğini, bu yönüyle çiftçilerin yeni tarım teknolojilerini tanıma ve uygulama fırsatı bulduğunu, aynı zamanda sektördeki yenilikleri takip etme ve pazarlama imkanı sunduğunu dile getirdi.