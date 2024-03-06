“Tarım ve Bursa’nın markaları için sanayi bölgesi kuracağız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, yerel seçimlere ilişkin projelerini açıkladı. Europark Hotel’de düzenlenen lansmanda yerel yönetim vizyonunu ‘yeşil, yaşanabilir, katılımcı ve akıllı şehir Bursa’ olarak açıklayan Türkoğlu, “Bursa’mızın maalesef bir anayasası yok. 1/100.000’lik plan 2040 yılı için yapılmaya çalışılmıştı ancak bir türlü bitirilemedi. Kent dinamiklerinin de görüşünü ve planı da dikkate alarak; Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik ilçelerimizi de kapsayacak şekilde 2050 yılı 1/100.000 ölçekli Merkez Çevre Düzeni Planını multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlayıp acilen hayata geçireceğiz. Tüm Nazım ve Uygulama İmar Planlarını da yapacağımız, Çevre Düzeni Planına uygun olarak güncelleyeceğiz. Çarpık yapılaşmaya artık kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şehrin dışındaki OSB’lere ulaşmak için kat edilen mesafeleri en aza indirmek için bu bölgelerin yakınında konut ve sosyal donatı alanları planlayacağız. Yine bu bölgelerde üretilen ürünlerin depolama lojistik alanlarına ihtiyaç duyulacağı da açıktır. Bu nedenle bu bölgeleri şimdiden planlayacağız” diye konuştu.

“Yunuseli Afet Lojistik Havaalanı olacak"

Bursa’nın bir doğal afet acil eylem planı olmadığını belirten Türkoğlu, “Biz bu planı oluşturacağız. Ayrıca Yunuseli Havalanı’nın bulunduğu yeri; “Afet Toplanma ve Afet Lojistik Havaalanı” olarak planlayacağız. Mevcut pist 400 m kadar uzatılarak hafif kargo uçaklarının inişine uygun hale getirilecek. Yaşanması olası afet ve diğer kriz anlarında vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayabileceği, özel araçlarını park edebileceği ‘Toplanma Merkezleri’ni acilen oluşturacağız. Kentsel Dönüşümü “Rantsal Dönüşüm” olarak algılayan mevcut yönetimlerin aksine kentsel dönüşüm uygulamalarını amacına ve ruhuna uygun yapacağız. 2-3 katlı evleri yıkıp çok katlı, dikine imar furyası son bulacak. Çok riskli alanlarda kalan yapıların dönüşümüne öncelik vereceğiz. Bu alanlardaki dönüşümlere Belediye olarak müdahil olacak, ekonomik ve idari anlamda aktif katkı koyacağız. Kent siluetini koruyacağız. Yeni dönemde uyulması gereken bir numaralı plan gerekliliği; otoparkların, bodrum katlara alınması ve böylelikle sosyal ve yeşil alanların arttırılması olacak. Planlar proje başlamadan açıklanacak, altyapı ihtiyacı karşılanacak ve kamu hakkı korunacak” ifadelerini kullandı.

“Derin metro hayata geçecek”

Üniversite ve akademik odalarla birlikte ‘Bursa Ulaşım Ana Planı’nı şehrin büyüme yönü ve hızı gibi kriterleri dikkate alarak uzun vadeli ihtiyaca çözüm olacak şekilde hazırlayacaklarını belirten Türkoğlu, “Şehrin doğusunda ve batısında cep otogarları yapacağız. Bursa için derin metro projelerini acilen hazırlayacağız. Hafif raylı sistemleri geliştirerek derin metro sistemleri ile entegre edeceğiz. 1. Etap Derin Metro Hattımızı Kestel – Küçük Sanayi ve 23 Nisan mahallesi arasında 24 km ve 16 istasyondan oluşacak. Görükle’ye kadar 3,5 km uzatılacak mevcut hafif raylı sistem ile entegre edilerek Uludağ Üniversitesinden Kestel ve Gürsu’ya kadar ulaşımın kesintisiz olarak sağlanabilecek. Yeni yapılacak hafif raylı sistemlerle entegrasyonu sağlanarak önemli bir nüfusu daha raylı sistemle tanıştırmak mümkün olacaktır. Ayrıca Acemler ve Mudanya Yolu Kavşaklarını, alternatif arterler yaparak kördüğüm olmaktan kurtaracağız. Her mahallede en az bir tane olmak üzere yüksek kapasiteli otoparklar inşa edeceğiz. Yeni nesil katlı otopark yapmak isteyen girişimcilere, alan tahsisi ve ruhsatlandırma konularında kolaylık sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Tarıma dayalı İhtisas OSB kuracağız”

Bursa’ya deniz yoluyla turist getirecek cruise gemilerinin yanaşabileceği, Marmara bölgesindeki yatların bağlanacağı büyük ticari bir marina yapmak istediklerini de belirten Türkoğlu, “Atatürk stadyumunun yerine yapılan millet bahçesini; mitingler yapılabilecek, törenlerle, konserlerle şenlenecek, sosyal ve kültürel alanlara sahip amacına uygun, 60 bin m2 üzerinde 200 bin kişinin yer alabileceği “Atatürk Kent ve Kültür Meydanı”na dönüştüreceğiz. Birçok sosyal belediyecilik projesi hayata geçireceğiz. Tarım A.Ş.’yi mutlaka çok daha etkin hale getireceğiz. Başta dağ yöresindeki ilçelerimiz olmak üzere kırsal alanlarımızda Kamulaştırma ve Arazi Toplulaştırması yönetimleriyle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanları ihdas edeceğiz. Hayvansal ve bitkisel üretimin yanında bu bölgelerin içinde üretilen ürünlerin işlenmesi ve depolanmasını sağlayan tesisler için alanlar ayıracağız. Tesislerde yenilenebilir enerji sistemlerinden aktif olarak yararlanacağız. Köy yerleşim alanları yakınında, belediyeye devredilen araziler ile kullanılmayan arazilerde, seracılık yapmaya uygun parseller oluşturup alt yapı hizmetlerini sağlayacağız. Bölgede ikamet eden 30 yaş altı çiftçilerimize öncelik vererek ilk 5 yılı ücretsiz kiralayacak, süre sonunda talep edildiğinde bedeli mukabilinde sahiplenmesine imkan yaratacağız. Aynı şekilde çiftçilerimize Örtüaltı (sera) ve hayvancılık tesis binalarına ilişkin tip projeler hazırlayıp ücretsiz sağlayacağız” dedi

“Tersine göç desteklenecek”

Köy Yerleşik Alanı sınırlarını tespit edip kesinleştireceklerini ve tersine göçü teşvik edici projeleri hayata geçireceklerini belirten Türkoğlu ayrıca, “Köyüne geri dönüp kırsal üretimde yer almak isteyen vatandaşlarımıza bu alanlar içinde uygun arsa üretmeyi amaçlayan imar faaliyetleri yürüteceğiz. Tarım ve hayvancılık yapıları ile konut yapılması taleplerinde yöre dokusuna uygun tip mimari proje uygulamasını geliştirip ruhsat alma maliyet ve süreçlerini kısaltacağız” derken düzensiz göç ile mücadele edip gettolaşmanın önüne geçeceklerini vurguladı. Bursa’nın markalarını bir enstitü ile koruyacaklarının altını çizen Selçuk Türkoğlu, “Üretim mekanları yetersiz olanlara yer temini, bulunamazsa ihtiyaca yetecek büyüklükte sadece marka değeri olan imalathanelerin kullanabileceği ‘Bursa Markaları İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Bölgesi’ ihdas edeceğiz. Bıçak, havlu, ipekçilik gibi küçük sanayi imalatı şeklinde üretimi yapılan marka değerlerimiz ile ilgili üretim yapan mevcut işletmelerin öncelikle üretim yapmaya devam ettikleri yerlerde ne gibi sorunları ve ihtiyaçları olduğunu tespit edip gerekli yardım ve destekleri vereceğiz” dedi.