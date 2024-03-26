TEMSA’ya uluslararası mükemmeliyet ödülü
30 yılı aşkın süredir FUSO Canter’in Türkiye’deki resmi distribütörlüğünü üstlenen TEMSA’nın Satış Sonrası Hizmetler ekibi, FUSO Canter model araçlar için geliştirdiği projesi ile mükemmeliyet ödülü (Excellence in Customer Services for Uptime Management 2023) aldı.
ADANA / EKONOMİ
FUSO yönetimi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden iş ortaklarının CEO seviyesinde katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısında ‘örnek proje’ olarak gösterilen projenin Türkiye’de hayata geçtiği vurgulanırken, söz konusu sistemin FUSO’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanılması tavsiye edildi.
TEMSA Satış Sonrası Hizmetler mühendisleri tarafından geliştirilen sistem sayesinde, ilgili tüm birimler anlık olarak araçların durumunu dünyanın neresinde olursa canlı bir şekilde dilediği zaman görebiliyor. Olası bir arıza durumunda, müşterinin herhangi bir arama yapması beklenmeden ekipler aracın bulunduğu bölgeye yönlendirilebiliyor. Böylece müşterilere hem zaman hem de maliyet avantajı sağlanıyor.