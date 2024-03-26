TEMSA’ya uluslararası mükemmeliyet ödülü

ADANA / EKONOMİ

FUSO yönetimi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden iş ortaklarının CEO seviyesinde katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısında ‘örnek proje’ olarak gösterilen projenin Türkiye’de hayata geçtiği vurgulanırken, söz konusu sistemin FUSO’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanılması tavsiye edildi.

TEMSA Satış Sonrası Hizmetler mühendisleri tarafından geliştirilen sistem sayesinde, ilgili tüm birimler anlık olarak araçların durumunu dünyanın neresinde olursa canlı bir şekilde dilediği zaman görebiliyor. Olası bir arıza durumunda, müşterinin herhangi bir arama yapması beklenmeden ekipler aracın bulunduğu bölgeye yönlendirilebiliyor. Böylece müşterilere hem zaman hem de maliyet avantajı sağlanıyor.