Türkiye, YÖREX’i bekliyor

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) liderliğinde ve TOBB desteğiyle düzenlenen ve 2014’de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Özel Ödülüne layık görülen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 2-5 Kasım tarihlerinde kapılarını açacak.

Bu yıl 12. Düzenlenecek YÖREX Fuarı Danışma kurulu, TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapıldı. Toplantıya Batı Akdeniz bölgesindeki TOBB’a bağlı oda ve borsa başkanları, Batı Akdeniz İhracatçı Birliği temsilcileri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü temsilcileri katıldı.

Türkiye markası

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye’nin heyecanla beklediği YÖREX Fuarı’nın Türkiye ve Antalya markası haline geldiğini söyledi. Çandır, ‘’12. YÖREX ile ilgili tüm hazırlıklar devam ediyor. YÖREX, enerjik bir Antalya projesi oldu. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi. Çandır, şunları kaydetti.

‘’Anadolu’nun kıyısında köşesinde kalmış bölgesel ürünlerin ortaya çıkarılması, birçok bölgede ticarete konu olan bölgesel olarak kötü üretimin devam etmesi, korunması, büyümesi, yaygınlaşması, ekonomiye kazandırılması ve ticaretinin yapılması için Yöresel Ürünler Projesinin bir etabı olarak 2010 yılında Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i hayata geçirdik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve sizlerin desteğiyle Antalya'mızı, bölgesel ve birimin işaretli ürünler konusunda ulusal çapta bir buluşma noktası haline getirilmesini sağladık.”

YÖREX Fuarıyla bilikte Türkiye’de Coğrafi Ürün farkındalığının artmasına katkı yaptıklarını anlatan Ali Çandır, şöyle devam etti.

‘’YÖREX başladığında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 1466’ya yükseldi. 14 yöresel ürün AB’de tescil aldı. YÖREX’i ilk düzenlediğimizde iki elin parmak sayısını geçmeyen bilimsel çalışmaların sayısı hızla arttı. Şefler tarafından yemeklerde kullanılan ürünlerin coğrafi işaretli olmasına önem verilmeye başlandı. Coğrafi işaretli ürünlerin; gastronomi, kültür, turizm ve ticaretteki yeri ve önemi arttı.’’

Yöresel ürünler zincir marketlere ve e-ticarete görücüye çıkacak

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanında YÖREX’e katılacak ürünlerle üretici ve firmaları, ulusal market zincirleri, e-ticaret siteleri ve restoran zincirleriyle yüz yüze görüşme olanağı sağlanacak. Fuarın ikinci günü ise TOBB, TÜRKPATENT, YÜCİTA işbirliği ile coğrafi işaret konulu paneller düzenlenecek. Coğrafi işaret ve yöresel ürünler konusunda farkındalığı artırmak için ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.

Hedef 400 bin ziyaretçi

Başkan Çandır, 11.YÖREX Fuarında 76 kentten 759 katılımcının yer aldığını ve 342 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Bu yıl YÖREX’i 81 kentimizin katılımı ve 750-1000 arasında katılımcıyla düzenlemek için gayret ediyoruz. Bu yılki hedefimiz YÖREX’i 400 bin ziyaretçiyle buluşturmak. Belediyelerden halkı yöresel ürünlerle buluşturmak için YÖREX’e tur düzenlemesini bekliyoruz. Özellikle öğrencilerin yöresel ürünleri görmesini arzu ediyoruz. Turistlerde farklı lezzetler ve yerel ürünlerle buluşmak istiyor. Turizm acentelerinden YÖREX fuarını gezi gezi programlarına almalarını bekliyoruz. Böylece turisti de Anadolu’nun yöresel ürünleriyle buluşturabileceğiz.’’