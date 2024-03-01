'Yüksek teknolojili üretim yapan herkese kapımız açık'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir'in ihracatının 4,3 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini aktaran Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB olarak yatırımdan eğitime, üretimden istihdama kadar pek çok alanda sanayicilere hizmet veriyoruz. Bölgemizde KOBİ ağırlıklı sanayiciler faaliyette gösterdiği için yeni KOBİ alanları oluşturduk. 142 parseli 2’nci KOBİ-OSB olarak belirledik ve kısa sürede tahsis ettik. Üretmek isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Yüksek teknolojili üretime odaklanan sanayicilere kapımız her zaman açık” diye konuştu.

“Milli Teknoloji Hamlesi’nde Eskişehir öncü rol oynayacak”

Toplantıda yaptığı açıklamada Eskişehir’in nitelikli ve genç insan kaynağı, lojistik fırsatları, sanayi, üretim, yatırım ve Ar-Ge altyapısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılının yıldızı parlayan şehirlerinden biri olacağını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Eskişehir sanayisinde yatırımların kazandığı ivmeyi yatırım teşvik istatistiklerinde de görmemiz mümkün. Düzenlediğimiz teşvik belgelerinin sayısı 2002 öncesinde 583 iken, bugün bin 984’e yükseldi. 152 milyarlık yatırım için Eskişehir’de özel sektör yatırımlarına yatırım teşvik belgesi düzenleyerek 46 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Önümüzdeki dönemde Milli Teknoloji Hamlesi’nde Eskişehir’in öncü rolünü daha kuvvetli kılmak için hep birlikte çalışmayı arzu ediyoruz” dedi.