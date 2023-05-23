Metal fiyatları zirvenin %30 altında

EVRİM KÜÇÜK

Fed’in faiz artışlarının yarattığı resesyon endişeleri ve Çin’in talebinin COVID-19 kısıtlamaları sonrasında beklendiği kadar hızlı toparlanmaması endüstriyel metal fiyatlarını baskı altında tutuyor. ABD’de borç tavanın krizinin yarattığı endişeler de metalleri yeni haftada olumsuz etkiliyor.

LME (Londra Metal Borsası) ana metal endeksi, 2022'de zirveye ulaştığından beri yüzde 30'un üzerinde geri çekilmiş durumda. Bu düşüş, LME'de işlem gören ana metallerin genel değerinde önemli bir düşüşe işaret ediyor. Baz metaller, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan ve genellikle küresel ekonomik sağlığın göstergeleri olarak görülen bakır, alüminyum, çinko, kurşun, nikel ve kalay gibi emtiaları içeriyor. LME Endeksi, 2022 yılının mart ayında ulaştığı 5.500 seviyesinden 3.700’e geri çekildi. Endeksteki metallerin ortalama değeri son 1 ay içinde yüzde 7’den fazla düştü.

En büyük düşüş nikelde yaşandı

Düşüşte en büyük pay nikel ve çinkonun. Nikel son 1 ayda yüzde 15 gerileyerek ton başına 21.171 dolara, çinko yüzde 10.5 düşüşle 2.470 dolara indi. Kalay fiyatları yüzde 7.5 düşüşle 25 bin dolara geri geldi. Alüminyumun tonu yüzde 5 gibi bir düşüşle 2.300 doların altına indi. Kurşun fiyatı 3.6 kayıpla 2.100 dolara düştü. Bakırın tonu da yüzde 6.5 gerileyerek ton 8.250 dolar bandında hareket ediyor.

LME metal endeksinde düşüş, küresel ekonomide potansiyel bir yavaşlama veya gerileme beklentilerine işaret ediyor. Arz ve talep dinamiklerindeki değişiklikler, küresel ekonomik koşullar, jeopolitik gerilimler ve piyasa duyarlılığı gibi çeşitli faktörler de fiyatların seyrini etkiliyor. Ticaret anlaşmazlıkları, hükümet politikalarındaki değişiklikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve üretim veya lojistik sorunlar gibi faktörler de baz metal fiyatlarını etkileyebiliyor.

Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, ana metal piyasasının genel sağlığı hakkında bilgi sağladığı ve inşaat, otomotiv, elektronik ve imalat dahil olmak üzere bu emtialara bağımlı sektörler üzerinde etkileri olabileceği için LME ana metal endeksini yakından takip ediyor.

Nikel gelecek yıl 20.000 doların altına inebilir

Nikel fiyatlarında yaşanan gerileme, arzın artmasıyla sürecek gibi görünüyor. CICC temel malzemeler ve mühendislik araştırmaları başkanı Chen Yan, 2021'de küresel arzın yüzde 38'ini oluşturan Endonezya'nın nikel kapasitesini 2021 ile 2025 arasında dört katına çıkararak 1.2 milyon tona çıkaracağını söyledi. Şangay merkezli bir analist olan Ellie Wang'a göre, üretim artışı talebin üzerine çıkarken, Londra’da nikel kontratının bu yılki düşüşün ardından 2024'te ton başına 20.000 doların altına inmesi muhtemel. Shanghai Metals Market'e (SMM) göre küresel olarak rafine nikel üretimi, 2022'de 83.400 tondan 2025'e kadar 99.800 tona çıkacak.

Alüminyum talebinde gerileme sürüyor

Geçtiğimiz hafta yapılan bir konferansta, alüminyum talebinin Avrupa'da ve en büyük tüketici Çin'de son haftalarda yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle gerilediği ve fi yatların daha fazla aşağı yönlü olma riskini artırdığı bildirildi. Nakliye, inşaat ve paketlemede kullanılan metalin fi yatı geçen hafta 31 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Danışmanlık CRU analisti Ross Strachan, "Avrupa'daki son seyahatlerimden, özellikle inşaat sektöründe talebin çok zayıf olduğu açıkça görülüyor" dedi. Londra'daki CRU Dünya Alüminyum Konferansı'nda Concord Resources araştırma direktörü Duncan Hobbs, küresel alüminyum üretiminin bu yıl yüzde 2 artmasının beklendiğini, ancak talebin yalnızca yüzde 1,5 artarak piyasayı fazla ve baskıcı fiyatlarda bırakacağını söyledi.

En büyük ağırlık alüminyumda

Londra Metal Borsası Endeksi’ndeki 6 metalden oluşuyor ve ağırlık dağılımı şu şekilde: Alüminyum (%42,8), bakır (%31,2), çinko (%14,8), kurşun (%8,2), nikel (%2) ve kalay (%1). Altı metalin ağırlıkları, küresel üretim hacimleri ve önceki beş yıllık dönem boyunca ortalama ticari likiditelerine göre hesaplanıyor. Endeks değeri, üç aylık fiyatların toplamının karşılık gelen ağırlıklarla çarpımı ve bir sabitle çarpılmasıyla hesaplanır.

%7

LME'DE SON 1 AYLIK DÜŞÜŞ