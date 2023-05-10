Lisanssız yatırımında ‘aynı tedarik şirketi bölgesi’ şartı kaldırıldı

ANKARA (EKONOMİ)- Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin ‘Başvuruda bulunabilecekler’ başlıklı 5’inci maddesindeki değişikliğe göre, yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilecek.

Yönetmeliğin önceki halinde bu yatırımın aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması şartı bulunuyordu.

Ayrıca tebliğin fesih şartlarını düzenleyen 16’ncı maddesinde yer alan “Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilmemesi” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Bunun yerine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içinde idareye teslim edilmesi gerektiğine yönelik bir ibare getirildi.