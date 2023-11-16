Son dakika... Petrol Ofisi, BP Türkiye'yi satın alıyor

Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam.

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da, “Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.

Bayi sayısı 2 bin 705 olacak

Türkiye'de 1912 yılından bu yana faaliyet gösteren İngiltere merkezli BP’nin ülkemizde 770 adet akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Mevcut bayi sayısı 1935 olan Petrol Ofisi'nin satın almayla birlikte Türkiye genelinde 2 bin 705 bayisi olacak.