Otomotiv satışları ağustos ayında frene bastı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adete ulaştı. Satışlar geçtiğimiz aylara oranla hız kesse de tüm zamanların en yüksek ağustos ayı otomotiv satışı yapılmış oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8, otomobil pazarı yüzde 50,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44,6 artış gösterdi.

Otomotiv satışlarının hız kesmesinde, yüksek fiyatların yanı sıra finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve otomobilin ‘yatırım aracı’ cazibesini kaybetmesi etkili oldu. Satışları düşüren bir diğer etken de otomotiv fabrikalarının yıllık bakım dönemi nedeniyle üretime birkaç hafta mola vermesi oldu. Fabrikaların kapanması, daha ulaşılabilir olan yerli otomobillerin arzında kısıtlamaya yol açtı.

MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, geçen hafta EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada talepteki yavaşlamaya dikkat çekerek, otomotiv satışlarının en fazla 90 bin adet olmasını beklediklerini ifade etmişti. Çağdaş, faizlerdeki artışın özellikle yatırım amaçlı otomobil alım talebini düşürdüğünü söylemişti. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da en ucuz otomobilin 1 milyon TL sınırına dayandığı piyasada bireysel talebin ağustos ayıyla birlikte önemli oranda hız kestiğini, filo satışlarının ise nispeten daha umut verici olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, talebin yavaşlamasına karşı araç tedarikinin artması bayilerde çip kriziyle başlayan uzun sipariş kuyruklarını da eritti. Görüştüğümüz bayi yetkilileri, bazı istisna modeller dışında neredeyse sırada bekleyen hiç müşteri kalmadığını ifade etti. Sosyal medyada da birçok tüketici, daha önce telefonlarına bile çıkmayan bayilerin şimdi araç satmak için kendilerini aradığını iddia etti.

8 ayda pazar %64,7 büyüdü

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye otomotiv pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adete yükseldi. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç satışları ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti.

Talep düşük segmente kayıyor

2023 Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, satışların yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 316 bin 521 adetle yüzde 54,3, B segmenti otomobiller 196 bin 114 adetle yüzde 33,7 pay aldı. Sektör yetkilileri, yüksek enflasyon ve krediye erişimde yaşanan zorluklara paralel temmuz ayıyla birlikte özellikle görece daha ulaşılabilir olan A ve B segmenti araçlara talebin arttığını ifade etti. Ülke genelindeki otomobil satışlarının yüzde 84,8’i 1600cc altındaki otomobillerden oluştu.

Elektrikli araç satışı hızlandı

Alım gücünün zayıflaması ve akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar, tüketiciyi daha az yakıt tüketen araçlara yöneltiyor. Ocak-ağustos döneminde satışların yüzde 68,9’unu benzinli, yüzde 15,7’sini dizel, yüzde 10,4’ünü hibrit araçlar oluştururken, elektrikli araçların payındaki yükseliş dikkat çekti. Elektrikli otomobiller yüzde 3,9 payla 22 bin 891 adetlik satış rakamına ulaştı. 2022’nin aynı döneminde ise 3.283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş, bu segment araçlar toplam pazardan yüzde 1 pay bile alamamıştı. Talebin zayıfladığı otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay da yüzde 1,1’e geriledi.

Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 payla SUV otomobiller olurken, onu yüzde 27,3 payla sedan, yüzde 21,1 ile hatchback otomobiller takip etti.

Bu yıl 3.400 Togg satıldı

Rapora göre, yılın ilk 8 ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 126 bin 650 adetle Fiat aldı. Onu sırasıyla 77 bin 48 ile Renault, 70 bin 763 ile Ford, 57 bin 924 ile Volkswagen, 54 bin 42 ile Peugeot izledi. Fiat, otomobil satışlarında da birinciliği kaptırmadı. Söz konusu dönemde Fiat 85 bin 334, Renault 65 bin 865, Volkswagen 47 bin 7, Opel 42 bin 241, Peugeot ise 40 bin 738 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. ODMD’nin verilerine göre ağustos ayı itibarıyla bu yıl satılan Togg sayısı 3 bin 400’e ulaştı.