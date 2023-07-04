Otomotiv satışları yarım milyonu aştı

AYSEL YÜCEL

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve kurdaki hızlı yükselişle en cazip yatırım araçlarından biri haline dönüşen otomobil, bayram tatiline rağmen yeni satış rekoru kırdı. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 37,5 artarak 110 bin adeti aştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 37,5 artarak 110 bin 861 adete ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 40,1 artarak 89 bin 833 adet, hafif ticari satışları yüzde 27,3 artarak yaklaşık 21 bin adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,2 artış gösterirken, hafif ticari araç satışları ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40,8 yükseldi.

Pazar 6 ayda yüzde 55 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 oranında artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yılın ilk yarısında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 54,5 oranında artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 58,2 artarak 125 bin 997 adet oldu.

Yılın ilk yarısında pazarın yüzde 89,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

"Talep tam gaz devam edebilir"

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın ilk 6 ayında süren güçlü ivmenin yılın ikinci yarısında da sürmesini beklediklerini ifade ederek, “Mobilite ihtiyacı odaklı ertelenmiş güçlü talebin etkisi kadar gözde yatırım aracı olan otomobile rağbet tam gaz devam edecek. Satışların yılsonunda 1 milyon adeti geçmesini bekliyoruz” dedi.



Kredi bulmada yaşanan zorluklar nedeniyle hem sıfır kilometre hem de ikinci elde tüketicilerin peşin alıma devam ettiğini söyleyen Yalçın, “Enflasyon, faiz ve kur üçgeni birbirleriyle dengede olmadığı ve süreç vergisel olarak desteklenmediği sürece ne sıfır km araç fiyatları ne de ikinci el araç fiyatları düşmez” diye konuştu.



Cardata’nın verilerine göre, ocak ayından bu yana sıfır km araç fiyatlarında yüzde 30, ikinci el araçlarda ise yüzde 80 oranında artış yaşandı.