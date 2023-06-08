Uğurlu Oto Cam, işleme kapasitesini yüzde 10 artıracak

NİHAT DELİBAŞI/DENİZLİ

1971 yılında Sadık Duman tarafından Denizli’de tek dükkanlık bir oto cam montaj servisi olarak ticari hayatına başlayan Uğurlu Oto Cam, oto emniyet camları ve tencere cam kapağı üretiminde Türkiye’nin önde gelen sanayi firmalarından birisi oldu. Ar-Ge çalışmaları, makine ve robotik yatırımlarına bu yılda devam ederek üretim kapasitesini arttırdıklarını kaydeden Uğurlu Oto Cam Yönetim Kurulu üyesi Şerafettin Duman, “Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3 tesisimizde yaklaşık 3 milyon metrekare olan düz cam işleme kapasitemizi yüzde 10 arttıracağız” dedi.

Temperli ve lamine oto emniyet camları, traktör ve iş makinaları kabin camları, otobüs camları, zırhlı araçların kurşun geçirmez camları, ısıtma/soğutma sanayii, mobilya, inşaat ve aydınlatma sektörlerine de geniş ürün yelpazesi ile hitap eden ve bu alanda endüstriyel cam üretimi yapan Uğurlu Oto Cam’ın üretiminin yüzde 35’ini ihraç ettiğini ifade eden Duman, “İhracatın toplam satışlar içerisindeki payını yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Duman ayrıca, yenilenebilir enerji konusunda yaptıkları fizibilite çalışmalarından bahsederek önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri Güneş Enerji Santrali projesi üzerinde de gerekli adımlar atmaya devam ettiklerini dile getirdi.

20 bin çeşit cam üretiyor

Uğurlu Oto Cam’ın otobüsten, traktör kabinlerine, zırhlı araçlardan iş makinalarına 20 bin çeşit cam üreterek otomotiv devlerinin orijinal tedarikçisi olma konumunu yeni anlaşmalarla güçlendirdiğini vurgulayan Şerafettin Duman, “Sektördeki konumumuzu OEM tecrübemiz ve sürekli gelişen Kalite Yönetim Sistemi anlayışımızla daha üst seviyelere taşımanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Yenileme piyasası şirketimizin ilk giriş yaptığı iş koludur. Sektörün taleplerini dikkate alarak yatırımlarımızı sürdürürken, sigorta şirketleri ile olan anlaşmalarımızın yanı sıra, bu alanda faaliyet gösteren 8 bölge müdürlüğümüz ve her yerleşim merkezinde bulunan 650 seçkin bayimiz ile hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.