Rusya'dan sürpriz KAAN açıklaması

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirirken, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen uçağın ilk talibi Ukrayna olmuştu. Bu kez Rus tarafından dikkat çeken bir çıkış geldi.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş jeti KAAN’ın ortak üretimiyle ilgili soruya sürpriz yanıt vererek açık bir teklifte bulundu.

Şirketlerimiz birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Bu konuda biz de askeri ve teknik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur. Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı.

Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabi somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor" dedi.