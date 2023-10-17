Küçükbaş hayvancılık sektörünün kalbi İnegöl’de attı

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Küçükbaş Hayvancılık Festivali, sektör temsilcilerini İnegöl’de buluşturdu. İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festivale 30 katılımcı firma, 140 yetiştirici çiftlik ve 10 resmi kurum ve kuruluş katılım gösterdi.

250 adet kafesli tavuk yetiştiricisinin de yer aldığı festivalde yurt içi katılımcıların yanı sıra; Hollanda, Fransa, İngiltere, Slovakya, Macaristan, Çekya ve Bulgaristan’dan da üreticiler katıldı. Festivalin açışı töreninin de yapıldığı ilk gün seminerler, tarım ve hayvancılık alanında fenomen isimlerin katıldığı çeşitli yarışmalar ile dolu dolu geçti. İkinci günü yine seminerlerle başlayan Küçükbaş Hayvancılık Festivali, öğleden sonra Damızlık Koç Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Festivalin üçüncü gününde de yine seminerlerle başlayan gün, öğleden sonra Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi ve akabinde Büyük Süs Tavukları Mezatı ile devam etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “3 günlük uluslararası festival boyunca İnegöl’ümüz ve Küçükbaş Hayvancılık Festivalimiz adeta ziyaretçi akınına uğradı. Toplamda yaklaşık 40 bin dolayında ziyaretçinin festivali ziyaret ettiği organizasyondaki arkadaşlarımız tarafından ifade edildi. Ayrıca festivale 30 katılımcı firma, 140 yetiştirici çiftlik ve 10 resmi kurum ve kuruluş stant kurarak katılım gösterdi. Festivalin her geçen yıl büyüyerek ve gelişerek, üzerine koyarak yoluna devam ettiğini görmek bizleri de mutlu ediyor. Özellikle yurt dışından farklı ırkların da tanıtılması, üreticilerimizin ufkunu genişletti. Aynı şekilde kıvırcık koyunumuz da yurt içi ve yurt dışından gelen üreticilere tanıtılmış oldu. Burada asıl amacımız İnegöl kıvırcığının üretimini arttıracak adımlar, yaygınlaşması” diye konuştu.