Tarım ihracatında yeni hedef 50 milyar dolar

Mehmet Hanifi Gülel

Türkiye tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyel ile dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Yüzyıllarca bölge coğrafyalarını besleyen bereketli Anadolu topraklarından söz ediyoruz çünkü. Kadim Mezopotamya ovasında tarım 12 bin yıl önce başladı ve Mardin dünyada ilk buğdayın üretildiği yerleşim yeri oldu.

Bugün ihtiyacını Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan karşılayan Ortadoğu ülkelerinin küçük baş hayvan tedariği on yıllarca trenle Türkiye'den karşılanıyordu. Zamanla bu güç eridi erimesine ancak potansiyel halen dimdik ayakta duruyor. TÜİK verilerine göre 2022 yılında toplam tarım alanı 24 milyon hektar, bitkisel üretim ise 128 milyon ton olarak ortaya çıkıyor. Tarım sektörü, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artışla 34,2 milyar dolara ihracat ile rekor kırdı.

Türkiye, sahip olduğu coğrafi işaretli ürün sayısı 2022 itibarıyla 1000’in aştı. AB tarafından 9 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor ve 46 ürünümüz de tescil bekliyor. Yarın yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri Türkiye için tarihi bir fırsatı da beraberinde getiriyor. Kampanyalar sürecinde tüm partilerin ve adayların tarımı öncelikleyen söylemleri, fırsat alanlarının

değerlendirilebileceğine yönelik iyimser bir tablo ortaya koyuyor.

Tarihi seçimlerin yapıldığı yarın aynı zamanda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Yarından itibaren başlayacak yeni dönemde, hangi aday seçilirse seçilsin, getirilecek akılcı tarım politikaları Türkiye'nin bu alanda önünü açacak. Tarımda üretimin artmasına, ithalatın azalmasına, iç pazarın yerli ürünle donatılmasına hizmet edeceği gibi ülkemizi tarımda dünyanın en önemli ihracatçı ülkeleri arasına sokabilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili açıklamasında“İhracatı tarımsal üretimin devamlılığının sigortası olarak görüyoruz” diyor. Eskinazi, “Türkiye, uzun vadede 50 milyar dolar gıda ürünleri ihracatı hedeflerken, Ege Bölgesi olarak bu ihracatın 12,5 milyar dolarlık dilimini yapma çabası içindeyiz” dedi.