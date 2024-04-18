Elon Musk düğmeye bastı: Vine geri mi dönüyor?

Bir zamanların en popüler uygulamalarının başında gelen ve geniş bir kullanıcı sayısına sahip olan Vine, Elon Musk ile tekrar gündeme geliyor.

Kısa video paylaşma uygulaması olan platform, şu an influencer veya ünlü olan birçok isme yol açmıştı.

Tamindir'de yer alan habere göre, 2022 yılında Elon Musk, Twitter mühendislerine Vine uygulamasını tekrar yayına almalarını söylemişti. Hatta o zamanlar tıpkı şu an olduğu gibi "Bring back Vine?" sorusuyla kullanıcılara fikrini sormuştu.

Musk, 2 sene önce yaptığı anketle yüzde 69'un üzerinde "Evet" cevabını almış olmasına rağmen hala Vine'ı geri getirmedi.

Ancak Musk, dün akşam aynı soruyu takipçilerine tekrardan yöneltti. Bu durum da "Vine geri mi gelecek?" tartışmalarına yol açtı.

Ankette güncel olarak "Evet" oyu önde olmasına karşın, henüz bu eski uygulamanın tekrardan hayatımıza girip girmeyeceği belli değil.