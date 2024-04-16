WhatsApp'tan yeni özellik: Son görülme kontrolü tarih olacak

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı. Uygulamanın "2.24.9.14" kodlu Android beta sürümünde kullanıma sunulan bu yeni özellik, az önce çevrim içi olan kullanıcıların gösterilmesini sağlayacak.

Webtekno'dan aktarılana göre, WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Uygulamaya girdiğinizde, WhatsApp'ta daha yeni aktif olmuş kişilerin küçük bir listesini göreceksiniz. Bu kısım, tüm kullanıcıların çevrim içi olma durumlarını göstermeyecek.

Kişiler listesinin bir parçası olarak karşımıza çıkan özellik, birisine hızlıca ulaşmanız gerektiğinde etkili olacak. Eğer o kişi WhatsApp'ta aktifse listenin üst kısmında gösterilecek. Böylelikle bir kullanıcının son görülme zamanını kontrol etme ihtiyacı da ortadan kalkmış olacak.