Geleceğin teknolojileri Go Green fuarında sergilendi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin yenilikçi sektör fuarları arasında yer alan Go Green Türkiye, Go Energy Türkiye, Go Digital Türkiye ve Go Intralogistics Türkiye, Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 10 Mayıs’a kadar sürecek fuarda elektrikli araçlar, şarj teknolojileri, ekipmanları ve donanımları tanıtıldı. Go Digital Türkiye Fuarı; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, siber güvenlik, yazılım ve otomasyon alanlarında en güncel dijital dönüşüm teknolojilerini katılımcılarla buluşturdu. Fuarın açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Metin Tunçel, Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Osman Akın, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Hamdi Hoplamaz ile iş dünyası temsilcileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan BTSO Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren otomotiv sektörünün küresel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadele, dijitalleşme ve ticari belirsizlikler gibi birçok etkene karşı kendini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi gibi sürdürülebilirlik odaklı düzenlemelerle sektör üzerindeki sorumlulukların daha da arttığını belirten Eren, “Veri temelli, esnek ve müşteri odaklı bir yapı ortaya çıkarken, sürücüsüz teknolojilere dayalı yeni bir otomotiv ekosistemi şekilleniyor. Bu dönüşüm sektörün geleceğini köklü biçimde yeniden tanımlıyor” dedi. Eren, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan otomotivin, küresel pazardaki rekabet avantajını koruması ve dış ticaret fazlasını artırması için dönüşüm sürecini yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte kamu desteklerinin, altyapı yatırımlarının ve nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaptı.