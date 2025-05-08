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Vatikan'dan beyaz duman yükseldi: Yeni papa seçildi

Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Haber Merkezi
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Vatikan'dan beyaz duman yükseldi: Yeni papa seçildi
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Kardinaller, Sistina Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz dumanla birlikte yeni papayı seçti.

133 kardinalin katılımıyla gerçekleştirilen konklav sonucunda üçte iki çoğunluk sağlandı.

Yeni papanın kimliği kısa süre içinde Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkarak açıklanacak. 

Kilise geleneğine göre bu açıklamayı, kıdemli kardinal diyakoz Dominique Mamberti yapacak ve “Habemus Papam” (Bir Papamız var) sözleriyle kamuoyuna ilan edecek.

Seçilen yeni papa, balkon öncesinde papalık ismini belirleyecek, bu isim genellikle nasıl bir liderlik anlayışı benimseyeceğine dair mesaj niteliği taşıyor.

Ardından beyaz papalık cübbesini ve sembolik balıkçı yüzüğünü takarak “Kutsamalar Locası” olarak bilinen balkona çıkacak.

Ayrıntılar geliyor... 

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