Vatikan'daki Sistine Şapeli’nden siyah duman: Yeni papa hâlâ belirsiz

Katolik dünyasının beklediği Papa seçimi sonucunda yeni haber geldi. Katolik Kilisesi’nin 267. Papasını belirleyecek oylama yapıldı. Sistine Şapeli’nin bacasından yükselen siyah duman, yeni papanın hâlâ seçilemediğini duyurdu.

Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, umutla beyaz dumanı beklerken, kardinaller yarın sabah yeni oylamalar için yeniden bir araya gelecek.

Bacadan yine siyah duman çıktı

Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası belirlenecek

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Kardinaller dış dünya ile bağlarını kesti

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.

Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.

Seçilmesi halinde 1 saat içinde yeni papa takdim edilecek

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için 2 kez duman işareti verilmesi öngörülüyor. İlk duman siyah olarak verildi. İkinci oylama yapılacak.