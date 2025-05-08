Google’dan bir işten çıkarma daha

The Information'ın haberine göre, Google salı günü satış ve ortaklıklardan sorumlu küresel iş biriminde yaklaşık 200 kişiyi işten çıkardı.

Büyük teknoloji oyuncuları harcamalarını veri merkezlerine ve yapay zekâ geliştirmeye yönlendirirken, diğer alanlardaki yatırımlarını azaltıyor.

Google yaptığı açıklamada, "Daha fazla işbirliği sağlamak ve müşterilerimize hızlı ve etkili bir şekilde hizmet verme yeteneğimizi genişletmek için" diyerek ekipler arasında az sayıda değişiklik yapıldığı belirtildi.

The Information, geçtiğimiz ay Google'ın Android platformunu, Pixel telefonlarını ve Chrome tarayıcısını barındıran platformlar ve cihazlar biriminde yüzlerce çalışanı işten çıkardığını bildirmişti.

Ocak 2023'te Google'ın ana şirketi Alphabet, 12 bin kişiyi ya da küresel işgücünün yüzde 6'sını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Şubat ayında yapılan bir açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 itibariyle şirketin 183.323 çalışanı vardı.