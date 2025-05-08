  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Google’dan bir işten çıkarma daha
Takip Et

Google’dan bir işten çıkarma daha

Google küresel iş biriminde yaklaşık 200 personeli işten çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google’dan bir işten çıkarma daha
Takip Et

The Information'ın haberine göre, Google salı günü satış ve ortaklıklardan sorumlu küresel iş biriminde yaklaşık 200 kişiyi işten çıkardı.

Büyük teknoloji oyuncuları harcamalarını veri merkezlerine ve yapay zekâ geliştirmeye yönlendirirken, diğer alanlardaki yatırımlarını azaltıyor.

Google yaptığı açıklamada, "Daha fazla işbirliği sağlamak ve müşterilerimize hızlı ve etkili bir şekilde hizmet verme yeteneğimizi genişletmek için" diyerek ekipler arasında az sayıda değişiklik yapıldığı belirtildi.

The Information, geçtiğimiz ay Google'ın Android platformunu, Pixel telefonlarını ve Chrome tarayıcısını barındıran platformlar ve cihazlar biriminde yüzlerce çalışanı işten çıkardığını bildirmişti.

Ocak 2023'te Google'ın ana şirketi Alphabet, 12 bin kişiyi ya da küresel işgücünün yüzde 6'sını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Şubat ayında yapılan bir açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 itibariyle şirketin 183.323 çalışanı vardı.

Google, İK departmanında işten çıkarmaları duyurduGoogle, İK departmanında işten çıkarmaları duyurduŞirket Haberleri

 

Google 1.8 milyar kişiyi uyardı! Kişisel veriler tehlikede, sakın bu tuzağa düşmeyinGoogle 1.8 milyar kişiyi uyardı! Kişisel veriler tehlikede, sakın bu tuzağa düşmeyinTeknoloji

 

Şirket Haberleri
GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ konuşulacak
GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ konuşulacak
‘Bir Sen Bir Gelecek’ yeni mezunlar verecek
‘Bir Sen Bir Gelecek’ yeni mezunlar verecek
İÇCSİB ihracat şampiyonlarını 13 Mayıs'ta açıklayacak
İÇCSİB ihracat şampiyonlarını 13 Mayıs'ta açıklayacak
TEI, tedarikçi ekosistemini geliştirmek için harekete geçti
TEI, tedarikçi ekosistemini geliştirmek için harekete geçti
Toyota Motor'un karı düştü! Gerilemenin devamı bekleniyor
Toyota Motor'un karı düştü! Gerilemenin devamı bekleniyor
Maersk kârını yüzde 70 artırdı
Maersk kârını yüzde 70 artırdı