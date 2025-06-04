Açık Holding, Hotel Komana Binbirdirek ile geçmiş ve geleceği harmanladı

Açık Holding, turizm alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Tarihi Yarımada'da açtığı Hotel Komana Binbirdirek ile "Heritage Otel" zincirinin ilk halkasını oluşturdu. Otel, İstanbul'un tarihi atmosferini modern misafirperverlik anlayışıyla harmanlayarak, gelecekte farklı şehirlerde yeni otellerle kültürel mirasa duyarlı bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyor.

Hotel Komana Binbirdirek, üstün hizmet anlayışıyla lüks bir konaklama imkânı sağlıyor. Hotel Komana Binbirdirek, bulunduğu bölgenin zengin mimari ve kültürel mirasını yansıtan, otantik bir konaklama deneyimi sunuyor. Mimar Neslihan Zeynep Uysal tarafından restore edilen otel, Binbirdirek Sarnıcı'nın üzerine inşa edilmesiyle geçmişle bugünü birleştiren güçlü bir hikâye sunuyor. Otelde özel olarak tasarlanan Taş Oda, sarnıcın tarihini yansıtan eşsiz bir mekân olarak konuklarına ilham verici etkinlik ve toplantı alanı sağlıyor. Uluslararası standartlarda hizmet sunan bu özel otel, tarihi değerlere ilgi duyan seyahatseverler için dikkat çekici bir tercih imkânı sunuyor.

Konuklarının zihninde silinmeyecek özel bir hatıra bırakacak

Hotel Komana Binbirdirek'in, tarihin dokusunu günümüze taşıyan Taş Oda, otelin özgün atmosferini taçlandırarak, konuklarının zihninde silinmeyecek özel bir hatıra bırakacak. Binbirdirek Sarnıcı'nın hemen üzerinde yer alan bu eşsiz mekân, sarnıcın tarihi katmanlarıyla otelin mimarisinin iç içe geçtiği, adeta geçmişle günümüzün kesiştiği bir durak niteliğinde.

Bu büyüleyici alan, otelin özgün dekorasyonuyla birleşerek konuklarına ilham verici bir etkinlik ve toplantı alanı sunuyor. İstanbul'un tarihi kalbinde konumlanan bu özel otel, uluslararası standartlarda seçkin hizmet anlayışını benimseyerek misafirlerine sadece bir konaklama değil, beklentilerin ötesinde ayrıcalıklı bir deneyim vadediyor. Bu misyonuyla, tarihi ve kültürel değerlere ilgi duyan seyahatseverler için özgün bir tercih olarak öne çıkıyor.