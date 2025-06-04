  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Açık Holding, Hotel Komana Binbirdirek ile geçmiş ve geleceği harmanladı
Takip Et

Açık Holding, Hotel Komana Binbirdirek ile geçmiş ve geleceği harmanladı

Heritage Otel zincirinin ilk halkası hotel komana binbirdirek misafirlerini ağırlamaya hazır. Otel, İstanbul'un tarihi atmosferini modern misafirperverlik anlayışıyla harmanlayarak, gelecekte farklı şehirlerde yeni otellerle kültürel mirasa duyarlı bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Açık Holding, Hotel Komana Binbirdirek ile geçmiş ve geleceği harmanladı
Takip Et

Açık Holding, turizm alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Tarihi Yarımada'da açtığı Hotel Komana Binbirdirek ile "Heritage Otel" zincirinin ilk halkasını oluşturdu. Otel, İstanbul'un tarihi atmosferini modern misafirperverlik anlayışıyla harmanlayarak, gelecekte farklı şehirlerde yeni otellerle kültürel mirasa duyarlı bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyor.

Hotel Komana Binbirdirek, üstün hizmet anlayışıyla lüks bir konaklama imkânı sağlıyor. Hotel Komana Binbirdirek, bulunduğu bölgenin zengin mimari ve kültürel mirasını yansıtan, otantik bir konaklama deneyimi sunuyor. Mimar Neslihan Zeynep Uysal tarafından restore edilen otel, Binbirdirek Sarnıcı'nın üzerine inşa edilmesiyle geçmişle bugünü birleştiren güçlü bir hikâye sunuyor. Otelde özel olarak tasarlanan Taş Oda, sarnıcın tarihini yansıtan eşsiz bir mekân olarak konuklarına ilham verici etkinlik ve toplantı alanı sağlıyor. Uluslararası standartlarda hizmet sunan bu özel otel, tarihi değerlere ilgi duyan seyahatseverler için dikkat çekici bir tercih imkânı sunuyor.

Konuklarının zihninde silinmeyecek özel bir hatıra bırakacak

Hotel Komana Binbirdirek'in, tarihin dokusunu günümüze taşıyan Taş Oda, otelin özgün atmosferini taçlandırarak, konuklarının zihninde silinmeyecek özel bir hatıra bırakacak. Binbirdirek Sarnıcı'nın hemen üzerinde yer alan bu eşsiz mekân, sarnıcın tarihi katmanlarıyla otelin mimarisinin iç içe geçtiği, adeta geçmişle günümüzün kesiştiği bir durak niteliğinde.

Bu büyüleyici alan, otelin özgün dekorasyonuyla birleşerek konuklarına ilham verici bir etkinlik ve toplantı alanı sunuyor. İstanbul'un tarihi kalbinde konumlanan bu özel otel, uluslararası standartlarda seçkin hizmet anlayışını benimseyerek misafirlerine sadece bir konaklama değil, beklentilerin ötesinde ayrıcalıklı bir deneyim vadediyor. Bu misyonuyla, tarihi ve kültürel değerlere ilgi duyan seyahatseverler için özgün bir tercih olarak öne çıkıyor.

Bisiklet tutkunları Kapadokya’da bir araya gelecekBisiklet tutkunları Kapadokya’da bir araya gelecekŞirket Haberleri
Mevduat faizlerinde yükseliş! 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde yükseliş! 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Silivri'de sevk kararları | Murat Çalık dahil 8 kişi İzmir'e gönderilecekSilivri'de sevk kararları | Murat Çalık dahil 8 kişi İzmir'e gönderilecekGündem

 

Şirket Haberleri
Bisiklet tutkunları Kapadokya’da bir araya gelecek
Bisiklet tutkunları Kapadokya’da bir araya gelecek
Borusan Otomotiv’den tüm şarj istasyonlarını tek bir noktada birleştiren uygulama: ChargeIQ
Borusan Otomotiv’den tüm şarj istasyonlarını tek bir noktada birleştiren uygulama: ChargeIQ
THY'den Kurban Bayramı tatili için 378 ek sefer
THY'den Kurban Bayramı tatili için 378 ek sefer
Bayramda yola çıkmadan önce önleminizi alın!
Bayramda yola çıkmadan önce önleminizi alın!
Sofra/Compass Group Türkiye, ülkenin en büyük 5. işvereni
Sofra/Compass Group Türkiye, ülkenin en büyük 5. işvereni
Wells Fargo, Fed'in varlık sınırlamasından 7 yıl sonra kurtuldu
Wells Fargo, Fed'in varlık sınırlamasından 7 yıl sonra kurtuldu