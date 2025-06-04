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Silivri'de sevk kararları | Murat Çalık dahil 8 kişi İzmir'e gönderilecek

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklu sayısı arttıkça, Silivri Cezaevi’ne yeni isimler gönderiliyor. Onlara yer açmak için de bazı isimler Silivri Cezaevi’nden başka illere sevk ediliyor.

Haber Merkezi
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Silivri'de sevk kararları | Murat Çalık dahil 8 kişi İzmir'e gönderilecek
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Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Buğra Gökce, Resul Emrah Şahan gibi isimlerin tutulduğu Silivri 9 No’lu Cezaevi'nde tutuklu bulunan 8 kişi için İzmir’e sevk kararı çıktı.

İzmir’e gönderilecek 8 isim arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da var. Silivri 9 No’lu Cezaevi'nden 8 kişi sevk edilirken, son dalgada yeni tutuklanan 11 kişi de bu cezaevinde gönderilecek.

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