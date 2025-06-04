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İzmir'de grevdeki işçiler sandığa gidiyor! Belediyenin teklifi işçilere sorulacak

İzmir'de 23 bin işçinin katıldığı grev için sandığa gidiliyor. Sendika belediyenin yeni teklifini işçilere sormaya karar verdi.

Haber Merkezi
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İzmir'de grevdeki işçiler sandığa gidiyor! Belediyenin teklifi işçilere sorulacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de altı aydır devam eden toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine 23 bin işçinin başlattığı grev yedinci gününe girdi. Grevde, geçtiğimiz gün bir kez daha uzlaşı masası kurulmuş fakat herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Belediye, önceki teklifini yükselterek işçi ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için de yüzde 19 zam önermiş fakat bu öneri sendika yetkilileri tarafından kabul edilmemişti.

Kurban Bayramı'na bir gün kala İZELMAN işçilerinin, belediyenin son teklifi için sandık kurma kararı aldığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın son teklifi işçilerin oylarına sunulacak.

Genel hizmetler, otopark, özel eğitim, itfaiye ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren İZELMAN, yaklaşık sekiz bin kişiyi istihdam ediyor. Bu sayı grevdeki işçilerin üçte birine denk geliyor.

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