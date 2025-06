Multinet Up: “Ödeme alma sistemimizin aylık işlem adedi 3,5 milyonu aştı”

Takip Et

Türkiye ekonomisinin bel kemiği konumundaki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), ülkemizdeki toplam işletmelerin yüzde 99,8 gibi önemli bir bölümünü oluşturuyor. KOBİ’lerin ekonomik ekosistemdeki kritik rolü düşünüldüğünde, onların sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm süreçlerini destekleyecek çözümler büyük önem taşıyor. KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunu destekleyen yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Multinet Up, üye iş yerlerinin ödeme süreçlerini tamamen dijitalleştiren mobil POS uygulaması MultiPOS ve bireysel kullanıcıların tüm ödeme çözümlerine cep telefonlarından erişebildiği MultiPay uygulaması sayesinde, işletmeler hızlı, güvenli ve verimli bir ödeme altyapısına sahip oluyor.

Multinet Up çözümleri, işletmelere yalnızca ödeme süreçlerinde hız kazandırmakla kalmıyor, operasyonel yükleri azaltıp maliyet avantajı sağlayarak verimliliklerini de artırıyor. Günümüzde Multinet Up üye iş yerlerinin yüzde 60’ı MultiPOS’u tercih ederken, aylık işlem adedi 3,5 milyonu aşmış durumda. Ayrıca Multinet Up, kadın girişimcilerin ekonomideki görünürlüklerini artırmak ve güçlendirmek için TAKK, Récolte’m gibi başarılı kadın girişimlerini destekleyerek, ekonomik dayanıklılığı ve çeşitliliği teşvik ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “Multinet Up olarak, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayarak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine destek oluyoruz. Geleneksel yöntemlerden mobil ödemelere doğru hızla ilerleyen bu süreçte, MultiPOS ve MultiPay gibi uygulamalarımız ile hem kullanıcıların hem de işletmelerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mobil POS uygulamamız MultiPOS ile işletmeler herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan dijital ödeme alabiliyorken, MultiPay kullanıcılarımız kart taşıma ihtiyacı duymadan güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyor. Bu dijital çözümlerle, KOBİ’lerimize ek maliyet getirmeden operasyonel verimlilik sağlıyoruz. Ayrıca, yapay zekâ destekli güvenlik çözümlerimizle, işletmelerimize güvenli bir dijital ödeme altyapısı sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük işletmelerimizin dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olmaktan ve ekonomik dayanıklılıklarına katkı sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.