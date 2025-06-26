Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: Türksat'ın olası satışında sürece dahil olmayı değerlendiririz

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Varlık Fonu’nda yer alan Türksat’ın olası satış sürecinde şartların şeffaf bir şekilde ortaya konması, rekabetin adil bir şekilde sağlanması halinde, Vodafone Türkiye olarak sürece dahil olmayı değerlendireceklerini söyledi.

Aksoy, “Varlık Fonu’nda yer alan Türksat’ın kablo işi ve uydu işi var. Kablo işinin kablo şirketine ayrılması göndeme gelirse, şeffaf olarak şartlar olarak ortaya konursa tabii ki bunu değerlendiririz. Türksat, 5 milyon haneye kablo ulaştırıyor ve 5 milyonun 1 milyonu fiber, diğer 4 milyonun fibere dönüşümü olabiliyor. Dediğim gibi Türksatın satış süreci varsa ve olacak ise rekabetin adil şekilde sağlanıp doğru ortamın oluşturulması durumunda biz de sürece dahil olmayı değerlendiririz” açıklamasını yaptı.

“Geçen mali yılda 19,1 milyar TL. mobil iletişim altyapı yatırımı yaptık”

Vodafone Türkiye’nin finansal performasına ilişkin Aksoy geçen mali yılı, hem gelirler hem yatırımlar açısından başarılı geçirdiklerini belirtti. Aksoy “Vodafone’un mali yılı Nisan ayından Nisan ayına oluyor ve verimli bir mali yılı geride kapattık. Geçen mali yılda 19,1 milyar TL. mobil iletişim altyapı yatırımı yaptık. Türkiye’de mobil iletişim altyapısına en çok yatırım yapan operatör olduk. Gelirlerimizi 101.8 milyar TL’ye çıkardık. Mobil abone sayımız 25,2 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız 20 milyonu aştı. Dijital kanallarımızda yer alan sanal asistanımızın aylık 9 milyon kullanıcısı var. Yatırımlar ve gelirler açısından verimli bir yıl oldu. Vodafone Türkiye, ülkemize bugüne kadar 284 milyar TL. yatırım gerçekleştirdi” dedi.

“5G’de ihale bedelleri makul seviyelerde tutulmalı”

5G sürecine dair önemli olan yatırım yükümlülükler dengesinin çok iyi tasarlanması ve ihale bedellerinin makul seviyede tutulması gerekliliğine vurgu yapan Engin Aksoy “5G kullanıcı deneyimi olarak daha hızlı internet ve daha az gecikme süreleri getiriyor. Beraberinde kapasite artışı sağlayacak bu da daha çok sayıda akıllı cihazın, üretim tesislerinde robotların bağlanmasını sağlar. Kurumların verimliliklerini de önemli derece artıracak. Otomasyon süreçlerini iyileştirecek. Diğer yanda, Türkiye açısından yapılacak işlerimiz var.

Dünya genelinde birçok ülke 5G’ye geçiş yaptı. Biz sürece, Vodafone Türkiye olarak hazırız. İhale sürecine ilişkin dünya genelinde olduğu gibi frekanslar ihaleye açılıyor ve operatörlere veriliyor. Önemli olan yatırım yükümlülükler dengesinin çok iyi tasarlanması ve ihale bedellerinin makul seviyede tutulması. Amaç, Türkiye’nin her yerine 5G’yi götürebilmek. Operatörlerin servis geliştirme için kaynağı olmalı dolayısı ile ihale bedelleri makul tutulmalı. Frekans bedelleri yatırım düşünerek belirlenmeli. Üç operatör için adil frekans dağıtımı yapılmalı” dedi.

“Türkiye’nin önündeki en büyük fırsat penceresi, ortak fiber altyapı şirketi ”

“Türkiye’nin önündeki en büyük fırsat penceresi, ortak fiber altyapı şirketi" diyen Vodafone Türkiye CEO’su Aksoy, ”Türkiye’deki fiber altyapının yaygınlaşması ülkenin dijitalleşmesi için en önemli konu. Şimdi yerleşik tek operatöre verilen hak var ve devletin olan altyapı bu yıl sonunda devlete geri verilmesi gerekiyor. Kaynak problemi nedeni ile her hane ve kuruma fiberin götürülmesi mümkün olmayabilir çünkü tek şirkette ve kaynak sıkıntısı öne çıkıyor.

Ortak bir şirket olursa herkes bir sermaye koyar ve fiber altyapıya yatırımlar hızlanır. Sabit geniş bant müşterilerinin birçoğu ev internetinden şikayetçi dolayısı ile her haneye fiber götürülmeli bu da ortak altyapı şirketinin kurulması ile olur. 2026 yılında mevcut operatörün imtiyazı sona eriyor artık Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat penceresi açılıyor, bunu iyi değerlendirmeliyiz. Yoksa her kurum ve haneye fiber ancak 2040’lar da ulaşır. Yerleşim birimlerinin şu anda üçte birine sadece fiber ulaştırılıyor ve 25 yılda geldiğimiz nokta bu. Bunun önündeki engel, tekelleşme ancak önümüzde büyük bir fırsat var, bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” şeklinde sözlerini tamamladı.